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الإطاحة بـ مقيم سرق تجهيزات من مدارس شقراء والمزاحمية

Time منذ ساعة
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الإطاحة بـ مقيم سرق تجهيزات من مدارس شقراء والمزاحمية

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية في محافظة شقراء من القبض على مقيم من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من جرائم السرقة بمدارس محافظتي شقراء والمزاحمية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرتعن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة محافظة شقراء، من استرداد مسروقات قدرت بمبلغ (120) ألف ريال، إثر القبض على مقيم من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة تجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية من مدارس بمحافظتي شقراء والمزاحمية، وضبط المركبة المستخدمة.

وأضاف الكريديس أنه تم ضبط بحوزته مواد مخدرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

شقراء
المزاحمية
مدارس
جرائم السرقة

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
للأسف هذا الحي في وسط الرياض واسمه حي الوزارات مفروض يكون حي رائع وجميل وراقي ولاكن في الواقع حي غير ذلك ويحتاج عمل حقيقي للتطوير والتنظيم والتأهيل
أبو عبدالله الحربي
سينعكس نتيجة أنت ادرا التقييم واضح زيادة والتقييم لك ياوزير قلب المواطن 🙏
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان ياكثر ما اشرب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان ياكثر ما اشرب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين

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