بالفيديو .. زوجة بايدن ترتكب خطأ لفظي في مؤتمر صحفي

واشنطن (صدى):
جعلت زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن"، من نفسها عرضة للسخرية على منصات التواصل الاجتماعي بسبب خطأ لفظي وقعت به أثناء كلمتها في مؤتمر صحفي عقدته تكريما للزعيم العمالي الراحل، سيزار تشافيز.
وكانت " جيل بايدن" تريد أن تقول باللغة الإسبانية "Si، se puede"، والتي تعني (نعم، نستطيع)، "نعم، نستطيع" لكنها لم توفق في نطقها، وقالت ""Si، se pwodway!".
ودفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ هذا الخطأ مادة للسخرية من زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
يذكر أن المصطلح الذي أخطئت في فترة السبعينيات من القرن الماضي، عندما قاد سيزار شافيز حركة للسماح لعمال المزارع في ولاية أريزونا بالانضمام إلى نقابات.