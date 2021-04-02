الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. زوجة بايدن ترتكب خطأ لفظي في مؤتمر صحفي

Time منذ 43 دقيقة
Views 1657
بالفيديو .. زوجة بايدن ترتكب خطأ لفظي في مؤتمر صحفي

واشنطن (صدى):
جعلت زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن"، من نفسها عرضة للسخرية على منصات التواصل الاجتماعي بسبب خطأ لفظي وقعت به أثناء كلمتها في مؤتمر صحفي عقدته تكريما للزعيم العمالي الراحل، سيزار تشافيز.

وكانت " جيل بايدن" تريد أن تقول باللغة الإسبانية "Si، se puede"، والتي تعني (نعم، نستطيع)، "نعم، نستطيع" لكنها لم توفق في نطقها، وقالت ""Si، se pwodway!".

ودفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ هذا الخطأ مادة للسخرية من زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يذكر أن المصطلح الذي أخطئت في فترة السبعينيات من القرن الماضي، عندما قاد سيزار شافيز حركة للسماح لعمال المزارع في ولاية أريزونا بالانضمام إلى نقابات.

مؤتمر صحفي
زوجة بايدن

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
عساكم على القوه للتصدي للمهربين والمروجين عليهم لعنت الله دمروا الشباب حسبي الله عليهم .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
عساكم على القوه للتصدي للمهربين والمروجين عليهم لعنت الله دمروا الشباب حسبي الله عليهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
عساكم على القوه للتصدي للمهربين والمروجين عليهم لعنت الله دمروا الشباب حسبي الله عليهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
عساكم على القوه للتصدي للمهربين والمروجين عليهم لعنت الله دمروا الشباب حسبي الله عليهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
عساكم على القوه للتصدي للمهربين والمروجين عليهم لعنت الله دمروا الشباب حسبي الله عليهم

أخر الأخبار

الصحة توضح موقف مرضى تجلط الدم من تلقي لقاح كورونا
الصحة توضح موقف مرضى تجلط الدم من تلقي لقاح كورونا
Time منذ 5 دقائق Views 1182
المرور يطبق النظام على مركبات مخالفة في حي الوزارات
المرور يطبق النظام على مركبات مخالفة في حي الوزارات
Time منذ 18 دقيقة Views 1417
لا تفكرين تصورين مع الخيل مرة ثانية
لا تفكرين تصورين مع الخيل مرة ثانية
Time منذ 21 دقيقة Views 378
مذيعة حسناء وسيلفي فوق اعلى القمم الجبلية
مذيعة حسناء وسيلفي فوق اعلى القمم الجبلية
Time منذ 21 دقيقة Views 255
انتبه من العين
انتبه من العين
Time منذ 22 دقيقة Views 302
"كاريلي" يتمسك بخوض مباراة ودية قبل مواجهة الهلال
"كاريلي" يتمسك بخوض مباراة ودية قبل مواجهة الهلال
Time منذ 26 دقيقة Views 1409
وفاة أول مدير للمباحث بالمملكة
وفاة أول مدير للمباحث بالمملكة
Time منذ 38 دقيقة Views 2535
بالفيديو .. زوجة بايدن ترتكب خطأ لفظي في مؤتمر صحفي
بالفيديو .. زوجة بايدن ترتكب خطأ لفظي في مؤتمر صحفي
Time منذ 43 دقيقة Views 1660
نصيحة مهمة من الغذاء والدواء لتفادي إعطاء الطفل جرعة زائدة من الـ "باراسيتامول"
نصيحة مهمة من الغذاء والدواء لتفادي إعطاء الطفل جرعة زائدة من الـ "باراسيتامول"
Time منذ 52 دقيقة Views 1464
مارتينيز يطلب السفر لـ الأرجنتين بعد إصابته
مارتينيز يطلب السفر لـ الأرجنتين بعد إصابته
Time منذ ساعة Views 1847