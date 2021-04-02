مارتينيز يطلب السفر لـ الأرجنتين بعد إصابته

نواف السالم (صدى):
طلب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، من إدارة ناديه السماح له بالسفر إلى الأرجنتين، لزيادة الاطمئنان على شفائه من إصابته.
وأوضحت مصادر أن مارتينيز أبدى رغبته في عرض ملف إصابته على أحد الأطباء الذين يرتبط معهم بعلاقة شخصية قديمة، لزيادة الإطمئنان على مدى جاهزيته، على الرغم من بدء البرنامج التأهيلي برفقة خالد الغنام زميله في الفريق تحت إشراف هوجو، أخصائي تأهيل الإصابات، بحسب الرياضية
كان النادي العاصمي، قد أوضح أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها مارتينيز أثبتت معاناته من وجود تمدد في الوتر الخلفي للركبة يحتاج معه للراحة والعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام.