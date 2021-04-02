حاملة الطائرات أيزنهاور تعبر قناة السويس

القاهرة (صدى):
عبرت حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور قناة السويس، الجمعة، فى طريقها إلى المحيط الهندى ومنطقة الخليج.
وقام القبطان المصري محمود أبوعجيلة كبير مرشدى القطاع الشمالى بتولي إرشاد حاملة الطائرات، ويرافقها 2 من قاطرات الإنقاذ بهيئة قناة السويس طوال فترة عبورها القناة حتى خروجها لخليج السويس.
وبدأت البحرية الأمريكية، عملية قتالية لحاملة الطائرات "دوايت إيزنهاور" في شرق البحر المتوسط، دعمًا للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، مضيفة أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" تنفذ طلعات جوية في شرق البحر المتوسط.
يذكر أن أيزنهاور تحمل على متنها 48 مقاتلة قاذفة من طراز F/A-18E Super Hornet، وطائرات مخصصة للحرب الإلكترونية والإنذار المبكر، وطائرات نقل، إضافة إلى طائرات مضادة للغواصات وطائرات إنقاذ.