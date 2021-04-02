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مكافأة 50 ألف ريال وعقوبات بالسجن والغرامة بنظام الزراعة الجديد

Time منذ 7 دقائق
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مكافأة 50 ألف ريال وعقوبات بالسجن والغرامة بنظام الزراعة الجديد

الرياض (صدى):
حددت نظام الزراعة الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، عقوبات مشددة لكل من يخالف مواده، بجانب مكافأة لمن يساهم في الكشف عن هذه المخالفات.

ونصت العقوبات على معاقبة كل من يقوم بتصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده، أو إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، أو استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة، أو إعاقة عمل المفتشين.

وتمثلت هذه العقوبات في النظام الجديد، وفقا للجريدة الرسمية "أم القرى"، في السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص النظام على منح مكافأة مالية لمن يساعد – من غير المفتشين – في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة 50 ألف

عقوبات
مكافأة مالية
نظام الزراعة الجديد

التعليقات

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أحدث التعليقات

الاحمدي
هههههههه اضحك مع الطواقي المصدية والله ما عليكم شرهة الطواقي مأثرة على عقولكم خاست وهي تحت الطواقي حتى اصبح تفكير احدكم مثل اللي ينزل من مؤخرة مؤخرته. طواقيييي لصوص البطولات والالقاب مافيكم حيلة.
فهد
لانك واحد بياع كلام راعي مشاكل ماعندك اداره وخايف تاكلها علي راسك وانت مو قد الاتحاد
الاحمدي
هههههههه اضحك مع الطواقي المصدية ما عليكم شرهة الطواقي مأثرة على عقولكم خاست تحت الطواقي واصبح تفكيركم مثل اللي ينزل من مؤخرة احدكم
الاحمدي
عاد الطواقي مبسوطين رغم انكارهم من اول بأنه مشجع زعيقي
خالد
تمردت الأسرة على راعيها ..... حسبنا الله ونعم الوكيل .

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