"جوجل" تُهدي أصحاب هواتف "أندرويد" ميزة جديدة لمنع المتطفلين

وكالات (صدى):
اتخذت شركة "جوجل" الأمريكية خطوة مهمة لمنع التطبيقات من رؤية جميع التطبيقات الأخرى الموجودة بهواتف الأندرويد.
وذكرت تقارير تقنية أن الشركة عدلت من قواعد استخدام "أندرويد"، للحد من طلبات الإذن على معرفة التطبيقات الموجودة على الهواتف.
ولفتت إلى أن تلك القواعد ستطبق على التطبيقات المثبتة على الجهاز بنظام تشغيل "أندرويد 11" وما هو أحدث.
وتستهدف القواعد الجديدة منع استغلال بيانات المستخدمين في أغراض سيئة مثل التجسس أو التطفل على المستخدمين لأغراض إعلانية مثلاً، ومن المقرر تطبيق هذه القواعد اعتباراً من 5 مايو المقبل.