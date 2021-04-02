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"جوجل" تُهدي أصحاب هواتف "أندرويد" ميزة جديدة لمنع المتطفلين

Time منذ 13 دقيقة
Views 1307
"جوجل" تُهدي أصحاب هواتف "أندرويد" ميزة جديدة لمنع المتطفلين

وكالات (صدى):
اتخذت شركة "جوجل" الأمريكية خطوة مهمة لمنع التطبيقات من رؤية جميع التطبيقات الأخرى الموجودة بهواتف الأندرويد.

وذكرت تقارير تقنية أن الشركة عدلت من قواعد استخدام "أندرويد"، للحد من طلبات الإذن على معرفة التطبيقات الموجودة على الهواتف.

ولفتت إلى أن تلك القواعد ستطبق على التطبيقات المثبتة على الجهاز بنظام تشغيل "أندرويد 11" وما هو أحدث.

وتستهدف القواعد الجديدة منع استغلال بيانات المستخدمين في أغراض سيئة مثل التجسس أو التطفل على المستخدمين لأغراض إعلانية مثلاً، ومن المقرر تطبيق هذه القواعد اعتباراً من 5 مايو المقبل.

جوجل
أندرويد

التعليقات

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أحدث التعليقات

الاحمدي
هههههههه اضحك مع الطواقي المصدية والله ما عليكم شرهة الطواقي مأثرة على عقولكم خاست وهي تحت الطواقي حتى اصبح تفكير احدكم مثل اللي ينزل من مؤخرة مؤخرته. طواقيييي لصوص البطولات والالقاب مافيكم حيلة.
فهد
لانك واحد بياع كلام راعي مشاكل ماعندك اداره وخايف تاكلها علي راسك وانت مو قد الاتحاد
الاحمدي
هههههههه اضحك مع الطواقي المصدية ما عليكم شرهة الطواقي مأثرة على عقولكم خاست تحت الطواقي واصبح تفكيركم مثل اللي ينزل من مؤخرة احدكم
الاحمدي
عاد الطواقي مبسوطين رغم انكارهم من اول بأنه مشجع زعيقي
خالد
تمردت الأسرة على راعيها ..... حسبنا الله ونعم الوكيل .

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