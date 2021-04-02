الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. البواردي: حظر التجول ليس حلاً لتقليل إصابات كورونا

Time منذ ساعة
Views 2378
Comment 2
بالفيديو.. البواردي: حظر التجول ليس حلاً لتقليل إصابات كورونا

عادل الحربي (صدى):
قال الكاتب الصحفي ماهر البواردي أن حظر التجول ليس هو الحل لتقليل عدد إصابات فيروس كورونا، مبينا أن الحظر له آثار سلبية كبيرة

وأضاف البواردي أن لابد من إغلاق أماكن المناسبات والاستراحات التي يحدث بها التجمعات العائلية، و إغلاق حدود منطقة الرياض لمدة شهر، مشيرا إلى أن الذي يتضرر من هذا القرار جزء بسيط من المجتمع وليس الجميع.

وأكد الكاتب تزايد أعداد إصابات كورونا سببه عدم الاستماع لنصائح وزارة الصحة، لافتا إلى وجود تساهل واستهتار من قبل البعض، داعيا إلى معاقبة أصحاب التجمعات بالاستراحات.

كورونا
حظر التجول
ماهر البواردي

التعليقات

هيمو~☃️
هيمو~☃️ عدد التعليقات : 6407
منذ ساعة
بالعكس الناس ملتزمين بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي والتقيد بالعدد المطلوب في أماكن المناسبات العامة سواء في الاستراحات أو غيره ، المرض ينتشر في الأسواق والمقاهي الماجنة ألتي يحدث فيها تلامس وتدافع ولازم نصحح هذا المفهوم الأعمى عن أماكن المناسبات العامة لأن إلي يحضرون لها ملتزمين جداً ولكن الخلل يكمن في المقاهي واماكن الترفيه القذرة ألتي يتجمع بها الشباب الفاسق والطائش
abdul
abdul عدد التعليقات : 5358
منذ ساعة
" وأضاف البواردي أن لابد من إغلاق أماكن المناسبات والاستراحات التي يحدث بها التجمعات العائلية، و إغلاق حدود منطقة الرياض لمدة شهر، مشيرا إلى أن الذي يتضرر من هذا القرار جزء بسيط من المجتمع وليس الجميع."... انما ذالك نوع من انواع حظر التجول يا هذا. هناك حظر جزئي وهناك حظر شامل. وانت تحدّثتَ عن الحظر الجزئي وطالبتَ به، وغيرك يطالبون بحظر اكثر شمولية من حظرك ايها الكاتب الماهر.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
عساكم على القوه للتصدي للمهربين والمروجين عليهم لعنت الله دمروا الشباب حسبي الله عليهم .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
عساكم على القوه للتصدي للمهربين والمروجين عليهم لعنت الله دمروا الشباب حسبي الله عليهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
عساكم على القوه للتصدي للمهربين والمروجين عليهم لعنت الله دمروا الشباب حسبي الله عليهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
عساكم على القوه للتصدي للمهربين والمروجين عليهم لعنت الله دمروا الشباب حسبي الله عليهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
عساكم على القوه للتصدي للمهربين والمروجين عليهم لعنت الله دمروا الشباب حسبي الله عليهم

أخر الأخبار

الصحة توضح موقف مرضى تجلط الدم من تلقي لقاح كورونا
الصحة توضح موقف مرضى تجلط الدم من تلقي لقاح كورونا
Time منذ 5 دقائق Views 1178
المرور يطبق النظام على مركبات مخالفة في حي الوزارات
المرور يطبق النظام على مركبات مخالفة في حي الوزارات
Time منذ 18 دقيقة Views 1413
لا تفكرين تصورين مع الخيل مرة ثانية
لا تفكرين تصورين مع الخيل مرة ثانية
Time منذ 21 دقيقة Views 368
مذيعة حسناء وسيلفي فوق اعلى القمم الجبلية
مذيعة حسناء وسيلفي فوق اعلى القمم الجبلية
Time منذ 21 دقيقة Views 255
انتبه من العين
انتبه من العين
Time منذ 21 دقيقة Views 298
"كاريلي" يتمسك بخوض مباراة ودية قبل مواجهة الهلال
"كاريلي" يتمسك بخوض مباراة ودية قبل مواجهة الهلال
Time منذ 26 دقيقة Views 1409
وفاة أول مدير للمباحث بالمملكة
وفاة أول مدير للمباحث بالمملكة
Time منذ 38 دقيقة Views 2532
بالفيديو .. زوجة بايدن ترتكب خطأ لفظي في مؤتمر صحفي
بالفيديو .. زوجة بايدن ترتكب خطأ لفظي في مؤتمر صحفي
Time منذ 43 دقيقة Views 1653
نصيحة مهمة من الغذاء والدواء لتفادي إعطاء الطفل جرعة زائدة من الـ "باراسيتامول"
نصيحة مهمة من الغذاء والدواء لتفادي إعطاء الطفل جرعة زائدة من الـ "باراسيتامول"
Time منذ 52 دقيقة Views 1460
مارتينيز يطلب السفر لـ الأرجنتين بعد إصابته
مارتينيز يطلب السفر لـ الأرجنتين بعد إصابته
Time منذ ساعة Views 1843