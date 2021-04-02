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أول تحرك من العنف الأسري تجاه شاب يشكو من تعنيف والده

Time منذ 27 دقيقة
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أول تحرك من العنف الأسري تجاه شاب يشكو من تعنيف والده

الرياض (صدى):
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع شكوى شاب من تعرضه للعنف من قبل والده، مبينا أنه تم مباشرة ورصد الحالة .

وقال المركز "‏إشارة إلى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض شاب للعنف من قبل والده، تود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوضيح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وتوجيهها إلى الجهات ذات الإختصاص".

كان الشاب قد كشف عن مأساته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعرضه للظلم والاعتداء من قبل والده، مستنجدا بالجهات المختصة لتوفير الحماية له

وقال الشاب أن والده حرمه من التعليم، وأن سوء معاملة والده له دفعه للعيش في حظيرة دجاج، كما نشر مقطع فيديو آخر له وهو يجري مبتعداً عن والده، الذي كان يحاول أن يضربه بالحجارة.

وتابع الشاب أنه أدمن على تعاطي مادة الحشيش المخدر، وذلك بسبب والده الذي كان يوفره له، إذ إنه هو الآخر يتعاطاه، مطالباً بمساعدته قبل أن يدفعه ما يحدث له لارتكاب جريمة.

وقالت والدة الشاب، عبر حسابها بموقع "تويتر"، أنها انفصلت عن والده بسبب سوء المعاملة، وأن الأخير ظالم، مناشدة السلطات المعنية إنقاذ نجلها منه.

وبدوره، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة الأم، وطالبها بالتواصل معه عبر الرسائل الخاصة لخدمتها.

ودشن المغردون وسم بعنوان "الاب اللى معنف اسرته"، مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة، واستنكر بعضهم طريقة تعامل الأب مع ابنه، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحمايته ومحاسبة الأب.

تعنيف
العنف الأسري

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3611
منذ 22 دقيقة
اهم شيء في اي تحقيق اسري وهو التثبت من صحة الاتهامات.. احيانا يكون هناك كذب وافتراء فقد يكون الاتهام صحيح من قبل الولد وامه . وايضا ممكن يكون الولد مصاحب له شلة خربانة وتعاطى والام ما صدقت خبر وتبي تنتقم من الاب. كل شيء جايز بهالزمن والله ماعدت استغرب شيء . اسأل الله العافية والسلامة لي وللمسلمين جميعا.
ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3051
منذ 22 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

حسبنا الله ونعم الوكيل
خالد
خالد عدد التعليقات : 1253
منذ 17 دقيقة
تمردت الأسرة على راعيها ..... حسبنا الله ونعم الوكيل .

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أحدث التعليقات

الاحمدي
هههههههه اضحك مع الطواقي المصدية والله ما عليكم شرهة الطواقي مأثرة على عقولكم خاست وهي تحت الطواقي حتى اصبح تفكير احدكم مثل اللي ينزل من مؤخرة مؤخرته. طواقيييي لصوص البطولات والالقاب مافيكم حيلة.
فهد
لانك واحد بياع كلام راعي مشاكل ماعندك اداره وخايف تاكلها علي راسك وانت مو قد الاتحاد
الاحمدي
هههههههه اضحك مع الطواقي المصدية ما عليكم شرهة الطواقي مأثرة على عقولكم خاست تحت الطواقي واصبح تفكيركم مثل اللي ينزل من مؤخرة احدكم
الاحمدي
عاد الطواقي مبسوطين رغم انكارهم من اول بأنه مشجع زعيقي
خالد
تمردت الأسرة على راعيها ..... حسبنا الله ونعم الوكيل .

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