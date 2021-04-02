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بالفيديو .. صاحب مقطع "لا تقتل المتعة": الحياة تجارب وأنا ومن بعدي الطوفان

Time منذ 18 دقيقة
Views 1569
بالفيديو .. صاحب مقطع "لا تقتل المتعة": الحياة تجارب وأنا ومن بعدي الطوفان

عادل الحربي (صدى):
قال صاحب المقطع الشهير "لا تقتل المتعة" إن الحياة تجارب، وأن على الإنسان الاستمتاع بحياته، ولا يجبر نفسه على فعل شئ لمجرد مجاملة الآخرين.

وأضاف ذيب العتيبي، خلال استضافته في قناة MBC، أنه دائما يمزح مع الشباب ويقول لهم أنا ومن بعدي الطوفان، مضيفا أنه لا يعني بذلك إهمال الآخرين، وإنما يجب على الإنسان أن يتهم بنفسه، وفي نفس الوقت لا يهمل من حوله.

ولفت أنه ترسخت لديه هذه القناعات منذ أن تخطى سن الأربعين عاما، مضيفا أنه بعد هذا السن وجد أنه ضيع من عمره سنوات من أجل الآخرين دون الاهتمام بنفسه.

لا تقتل المتعة
أنا ومن بعدي الطوفان

التعليقات

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أحدث التعليقات

الاحمدي
هههههههه اضحك مع الطواقي المصدية والله ما عليكم شرهة الطواقي مأثرة على عقولكم خاست وهي تحت الطواقي حتى اصبح تفكير احدكم مثل اللي ينزل من مؤخرة مؤخرته. طواقيييي لصوص البطولات والالقاب مافيكم حيلة.
فهد
لانك واحد بياع كلام راعي مشاكل ماعندك اداره وخايف تاكلها علي راسك وانت مو قد الاتحاد
الاحمدي
هههههههه اضحك مع الطواقي المصدية ما عليكم شرهة الطواقي مأثرة على عقولكم خاست تحت الطواقي واصبح تفكيركم مثل اللي ينزل من مؤخرة احدكم
الاحمدي
عاد الطواقي مبسوطين رغم انكارهم من اول بأنه مشجع زعيقي
خالد
تمردت الأسرة على راعيها ..... حسبنا الله ونعم الوكيل .

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