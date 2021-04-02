مقتل 3 إرهابيين بينهم امرأة خلال مداهمة موقع إرهابي بتونس

تونس (صدى):
تمكنت وزارة الداخلية التونسية، من القضاء على ثلاثة متطرفين من بينهم امرأة فجرت نفسها بحزام ناسف وهي تحمل رضيعها في جبال محافظة القصرين (غرب).
وأوضحت الداخلية في بيان إن قوات مختصة للحرس الوطني ووحدات من الجيش الوطني قامت بعملية استباقية في جبل المغيلة تم خلالها القضاء على العنصر الإرهابي حمدي ذويب التابع للتنظيم الإرهابي أجناد الخلافة وحجز سلاح من نوع شطاير.
كما نجحت قوات الحرس في محافظة القصرين وتحديدًا بجبل السلوم بعد عملية رصد لمجموعة إرهابية، في القضاء على عنصر إرهابي مرفوق بزوجته المنقّبة والحاملة لجنسية أجنبية.
وفجرت المرأة نفسها باستعمال حزام ناسف أسفر عن هلاكها وهلاك ابنتها الرضيعة التي كانت تحملها بين ذراعيها في حين بقيت ابنتها الثانية على قيد الحياة.