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مقتل 3 إرهابيين بينهم امرأة خلال مداهمة موقع إرهابي بتونس

Time منذ 35 دقيقة
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مقتل 3 إرهابيين بينهم امرأة خلال مداهمة موقع إرهابي بتونس

تونس (صدى):
تمكنت وزارة الداخلية التونسية، من القضاء على ثلاثة متطرفين من بينهم امرأة فجرت نفسها بحزام ناسف وهي تحمل رضيعها في جبال محافظة القصرين (غرب).

 

وأوضحت الداخلية في بيان إن قوات مختصة للحرس الوطني ووحدات من الجيش الوطني قامت بعملية استباقية في جبل المغيلة تم خلالها القضاء على العنصر الإرهابي حمدي ذويب التابع للتنظيم الإرهابي أجناد الخلافة وحجز سلاح من نوع شطاير.

كما نجحت قوات الحرس في محافظة القصرين وتحديدًا بجبل السلوم بعد عملية رصد لمجموعة إرهابية، في القضاء على عنصر إرهابي مرفوق بزوجته المنقّبة والحاملة لجنسية أجنبية.

وفجرت المرأة نفسها باستعمال حزام ناسف أسفر عن هلاكها وهلاك ابنتها الرضيعة التي كانت تحملها بين ذراعيها في حين بقيت ابنتها الثانية على قيد الحياة.

تونس
موقع إرهابي

التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3051
منذ 27 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

حسبنا الله ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

الاحمدي
هههههههه اضحك مع الطواقي المصدية والله ما عليكم شرهة الطواقي مأثرة على عقولكم خاست وهي تحت الطواقي حتى اصبح تفكير احدكم مثل اللي ينزل من مؤخرة مؤخرته. طواقيييي لصوص البطولات والالقاب مافيكم حيلة.
فهد
لانك واحد بياع كلام راعي مشاكل ماعندك اداره وخايف تاكلها علي راسك وانت مو قد الاتحاد
الاحمدي
هههههههه اضحك مع الطواقي المصدية ما عليكم شرهة الطواقي مأثرة على عقولكم خاست تحت الطواقي واصبح تفكيركم مثل اللي ينزل من مؤخرة احدكم
الاحمدي
عاد الطواقي مبسوطين رغم انكارهم من اول بأنه مشجع زعيقي
خالد
تمردت الأسرة على راعيها ..... حسبنا الله ونعم الوكيل .

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