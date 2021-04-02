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الكشف عن مصير جيوفينكو مع الهلال

Time منذ 25 دقيقة
Views 1525
الكشف عن مصير جيوفينكو مع الهلال

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، مصير الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب فريق الهلال، مع النادي.

وقالت مصادر أن قائمة اللاعبين الأجانب لفريق الهلال المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، تضمنت وجود الفرنسي بافيتيمبي جوميز، والكوري الجنوبي جانج هيون سو، والبيروفي أندريه كاريلو، والكولومبي جوستافو كويلار، بحسب صحيفة البلاد.

وأشارت في المصادر إلى استبعاد النجم الإيطالي من القائمة الآسيوية، يأتي لاتجاه إدارة نادي الهلال للاستغناء عن جيوفينكو بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي وعدم تجديد عقده؛ رغم مشاركة اللاعب في التتويج باللقب الآسيوي عام 2019.

الهلال
دوري أبطال آسيا 2021
سيباستيان جيوفينكو

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
يعني خيطي بيطي ..
صراحه
معروف انه فقراوي صميم لكن ما ادري ليش يتمسح بالهلال
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبوخالد.أبها.
زا زا عدد التعليقات : 3843 منذ 19 دقيقة ما هو سبب تغطية صور وجوه رجال المكافحه ان كان عملهم مشروع . ================================================================== طريقة سؤالك .. كأنك تشكك في مشروعية عمل رجال المكافحه الأبطال .. عموما .. هؤلاء الرجال الأبطال .. عادة تكون مهماتهم شاقه .. وليست عادية .. بمعنى أنهم يواجهون أناس شرسين قلوبهم خاوية من الرحمة والإنسانية .. والويل لمن يعترض طريقهم .. أو يفسد عليهم مخططاتهم الخبيثه .. وبالتالي .. فلابد أن يتم إخفاء معالم وجوه رجال الأمن الشرفاء حتى لايعرفهم هؤلاء الخونة ويتتبعونهم للقضاء عليهم .. حفظ الله الوطن وقادته .. حفظ الله أمننا .. وإيماننا .. حفظ الله ولاة أمرنا .

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