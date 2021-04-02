الكشف عن مصير جيوفينكو مع الهلال

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، مصير الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب فريق الهلال، مع النادي.
وقالت مصادر أن قائمة اللاعبين الأجانب لفريق الهلال المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، تضمنت وجود الفرنسي بافيتيمبي جوميز، والكوري الجنوبي جانج هيون سو، والبيروفي أندريه كاريلو، والكولومبي جوستافو كويلار، بحسب صحيفة البلاد.
وأشارت في المصادر إلى استبعاد النجم الإيطالي من القائمة الآسيوية، يأتي لاتجاه إدارة نادي الهلال للاستغناء عن جيوفينكو بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي وعدم تجديد عقده؛ رغم مشاركة اللاعب في التتويج باللقب الآسيوي عام 2019.