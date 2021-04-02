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تعرف على محمد بن نايف أصغر عضو ذهبي في النصر

Time منذ 38 دقيقة
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تعرف على محمد بن نايف أصغر عضو ذهبي في النصر

نواف السالم (صدى):
كشف نادي النصر لكرة القدم، عن انضمام الشاب محمد بن نايف الحداري العتيبي، إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في الفريق.

وقال النادي عبر حسابه في موقع تويتر : انضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي النصر، الشاب محمد بن نايف الحداري العتيبي، وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية، مثمنين له هذه المبادرة الداعمة تجاه ناديه"

في عام 2019 تحول محمد بن نايف لحديث مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعدما التقط صورة سيلفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعلق حينها عن الصورة التي تم التقاطها في أحد مطاعم جدة قائلا: "ولي العهد مر من أمامي أثناء دخوله المطعم، فانتظرته حتى انتهى من الغداء، وطلبت منه التقاط صورة، فرحب ولي العهد بذلك".

وأكد العتيبي حينها أن عمره 12 عاما (أي أنه يبلغ 14 عاما في الوقت الحالي)، وأنه كان في لندن وعاد للمملكة من جديد، لافتا إلى أنه وعد نفسه بعدم فتح أي حساب في تويتر أو إنستغرام قبل بلوغه الـ16

نادي النصر
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
محمد بن نايف الحداري العتيبي
الأعضاء الذهبيين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
يعني خيطي بيطي ..
صراحه
معروف انه فقراوي صميم لكن ما ادري ليش يتمسح بالهلال
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبوخالد.أبها.
زا زا عدد التعليقات : 3843 منذ 19 دقيقة ما هو سبب تغطية صور وجوه رجال المكافحه ان كان عملهم مشروع . ================================================================== طريقة سؤالك .. كأنك تشكك في مشروعية عمل رجال المكافحه الأبطال .. عموما .. هؤلاء الرجال الأبطال .. عادة تكون مهماتهم شاقه .. وليست عادية .. بمعنى أنهم يواجهون أناس شرسين قلوبهم خاوية من الرحمة والإنسانية .. والويل لمن يعترض طريقهم .. أو يفسد عليهم مخططاتهم الخبيثه .. وبالتالي .. فلابد أن يتم إخفاء معالم وجوه رجال الأمن الشرفاء حتى لايعرفهم هؤلاء الخونة ويتتبعونهم للقضاء عليهم .. حفظ الله الوطن وقادته .. حفظ الله أمننا .. وإيماننا .. حفظ الله ولاة أمرنا .

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