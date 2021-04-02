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بيع شارة رونالدو في مزاد علني لعلاج طفل رضيع

Time منذ 49 دقيقة
Views 1510
بيع شارة رونالدو في مزاد علني لعلاج طفل رضيع

وكالات (صدى):
قام رجل إطفاء بالاحتفاظ بشارة قائد المنتخب البرتغالي التي ألقاها نجمه كريستيانو رونالدو على الأرض غضبا على قرر الحكم بعدم احتساب هدف سجله في مرمى صربيا.

وعرض ديوردي فوكيسفيتش في إدارة الإطفاء في العاصمة بلغراد، شارة قائد البرتغال للبيع في مزاد خيري لمساعدته في تمويل علاج الطفل غافريلو ديوردييفيتش البالغ ستة أشهر والذي يعاني من مرض نادر وهو ضمور العضلات الشوكي يمكن أن يؤدي إلى الشلل أو الموت.

وقال رجل الإطفاء: "رمى رونالدو الشارة على بعد ثلاثة أمتار مني والفكرة التي خطرت سريعًا على ذهني هي أن هذا المزاد قد يشكل فرصة جيدة، ارتأيت أن الأنظار شاخصة علينا الآن وبإمكاننا أن نقوم بشيء جيد لغافريلو".

وقد بيعت الشارة في المزاد مقابل 64 ألف يورو لمساعدة الطفل المريض، من دون الافصاح عن هوية المشتري.

كريستيانو رونالدو
مزاد علني
طفل رضيع
شارة رونالدو

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
يعني خيطي بيطي ..
صراحه
معروف انه فقراوي صميم لكن ما ادري ليش يتمسح بالهلال
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبوخالد.أبها.
زا زا عدد التعليقات : 3843 منذ 19 دقيقة ما هو سبب تغطية صور وجوه رجال المكافحه ان كان عملهم مشروع . ================================================================== طريقة سؤالك .. كأنك تشكك في مشروعية عمل رجال المكافحه الأبطال .. عموما .. هؤلاء الرجال الأبطال .. عادة تكون مهماتهم شاقه .. وليست عادية .. بمعنى أنهم يواجهون أناس شرسين قلوبهم خاوية من الرحمة والإنسانية .. والويل لمن يعترض طريقهم .. أو يفسد عليهم مخططاتهم الخبيثه .. وبالتالي .. فلابد أن يتم إخفاء معالم وجوه رجال الأمن الشرفاء حتى لايعرفهم هؤلاء الخونة ويتتبعونهم للقضاء عليهم .. حفظ الله الوطن وقادته .. حفظ الله أمننا .. وإيماننا .. حفظ الله ولاة أمرنا .

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