بيع شارة رونالدو في مزاد علني لعلاج طفل رضيع

وكالات (صدى):
قام رجل إطفاء بالاحتفاظ بشارة قائد المنتخب البرتغالي التي ألقاها نجمه كريستيانو رونالدو على الأرض غضبا على قرر الحكم بعدم احتساب هدف سجله في مرمى صربيا.
وعرض ديوردي فوكيسفيتش في إدارة الإطفاء في العاصمة بلغراد، شارة قائد البرتغال للبيع في مزاد خيري لمساعدته في تمويل علاج الطفل غافريلو ديوردييفيتش البالغ ستة أشهر والذي يعاني من مرض نادر وهو ضمور العضلات الشوكي يمكن أن يؤدي إلى الشلل أو الموت.
وقال رجل الإطفاء: "رمى رونالدو الشارة على بعد ثلاثة أمتار مني والفكرة التي خطرت سريعًا على ذهني هي أن هذا المزاد قد يشكل فرصة جيدة، ارتأيت أن الأنظار شاخصة علينا الآن وبإمكاننا أن نقوم بشيء جيد لغافريلو".
وقد بيعت الشارة في المزاد مقابل 64 ألف يورو لمساعدة الطفل المريض، من دون الافصاح عن هوية المشتري.