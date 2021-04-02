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بالفيديو.. آل الشيخ: لن نتسامح في تجاوز قرار ضبط مكبرات الصوت بالمساجد

Time منذ 50 دقيقة
Views 1660
بالفيديو.. آل الشيخ: لن نتسامح في تجاوز قرار ضبط مكبرات الصوت بالمساجد

الرياض (صدى):
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن قرار ضبط مكبرات الصوت في المساجد ستطبقه الوزارة بحذافيرها.

وقال آل الشيخ الوزارة "منذ أن توليت منصبي أصدرت تعميما لضبط مكبرات الصوت في المساجد ومعالجة التشويش"، مضيفا أن " الآذان والإقامة من شعائر الإسلام لابد من وجودهما ولانتخلي عنهما في أي حال من الأحوال".

وتابع "استغلال الأجهزة الصوتية ومحسنات لتضخيم الأصوات في المساجد يسبب إيذاء للمجاورين، ولاشك أن ذلك ليس من الحكمة وإنما هو اجتهاد في غير محله لذلك اتخذت الوزارة هذا القرار المدروس وستتطبقه بحذافيره ولن تتسامح من تجاوزه"٠

واكد على ضرورة المحافظة على هيبة المسجد ولابد أن يكون الآذان يدعو الى الطمأنينة والخشوع، داعيا الجميع أن يبلغوا في حال سمعوا أصوات زائدة عن الحد.

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية" من لايطبق النظام فليجلس في بيته فلا أحد فوق النظام"، لافتا إلى أن الائمة قائمين برسالتهم على أكمل وجه.

مكبرات الصوت
الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
المساجد
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
يعني خيطي بيطي ..
صراحه
معروف انه فقراوي صميم لكن ما ادري ليش يتمسح بالهلال
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبوخالد.أبها.
زا زا عدد التعليقات : 3843 منذ 19 دقيقة ما هو سبب تغطية صور وجوه رجال المكافحه ان كان عملهم مشروع . ================================================================== طريقة سؤالك .. كأنك تشكك في مشروعية عمل رجال المكافحه الأبطال .. عموما .. هؤلاء الرجال الأبطال .. عادة تكون مهماتهم شاقه .. وليست عادية .. بمعنى أنهم يواجهون أناس شرسين قلوبهم خاوية من الرحمة والإنسانية .. والويل لمن يعترض طريقهم .. أو يفسد عليهم مخططاتهم الخبيثه .. وبالتالي .. فلابد أن يتم إخفاء معالم وجوه رجال الأمن الشرفاء حتى لايعرفهم هؤلاء الخونة ويتتبعونهم للقضاء عليهم .. حفظ الله الوطن وقادته .. حفظ الله أمننا .. وإيماننا .. حفظ الله ولاة أمرنا .

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