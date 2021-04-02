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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، السبت، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم والرياض ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها.

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا على وسط وشرق وغرب المملكة، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض .

ورجح أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل الى 55كم/ساعة على الجزء الاوسط، وارتفاع الموج متر الى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الاوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما ستكون الرياح السطحية في الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

المملكة
حالة الطقس
السبت
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
يعني خيطي بيطي ..
صراحه
معروف انه فقراوي صميم لكن ما ادري ليش يتمسح بالهلال
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبوخالد.أبها.
زا زا عدد التعليقات : 3843 منذ 19 دقيقة ما هو سبب تغطية صور وجوه رجال المكافحه ان كان عملهم مشروع . ================================================================== طريقة سؤالك .. كأنك تشكك في مشروعية عمل رجال المكافحه الأبطال .. عموما .. هؤلاء الرجال الأبطال .. عادة تكون مهماتهم شاقه .. وليست عادية .. بمعنى أنهم يواجهون أناس شرسين قلوبهم خاوية من الرحمة والإنسانية .. والويل لمن يعترض طريقهم .. أو يفسد عليهم مخططاتهم الخبيثه .. وبالتالي .. فلابد أن يتم إخفاء معالم وجوه رجال الأمن الشرفاء حتى لايعرفهم هؤلاء الخونة ويتتبعونهم للقضاء عليهم .. حفظ الله الوطن وقادته .. حفظ الله أمننا .. وإيماننا .. حفظ الله ولاة أمرنا .

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