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بالفيديو.. مواطنة تتبرع بكليتها لشقيقها لإنهاء معاناته مع المرض

Time منذ ساعة
Views 1691
بالفيديو.. مواطنة تتبرع بكليتها لشقيقها لإنهاء معاناته مع المرض

الجوف (صدى):
تسابق سبعة أشقاء للتبرع بكِلياتهم بالجوف؛ لإنهاء معاناة شقيقهم مع مرض الفشل الكلوي، قبل أن يختار المستشفى أحدهم لهذا الأمر بعد تطابق تحليله مع المريض.

وأكدت المواطنة فاطمة السعران أن جميع إخوتها عرضوا أنفسهم للتبرع لإنهاء آلام شقيقهم، مبيناً أن العملية أجريت بنجاح بعد تبرعها بكليتها لشقيقها.

وأضافت أنها أقدمت على تلك الخطوة بعدما رأت أن شقيقها يعاني من غسيل الكلى التي تستغرق منه ساعات، فبادرت بالتبرع بكليتها وإنهاء معاناته

كما قدم المواطن الشكر لشقيقته التي أنقذت حياته وتبرعت بكليتها، مبينا أن اشقاءه السبعة عندما علموا باصابته بفشل كلوي أرادوا التبرع بكليتهم.

الجوف
التبرع بكلية
مرض الفشل الكلوي
فاطمة السعران

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
يعني خيطي بيطي ..
صراحه
معروف انه فقراوي صميم لكن ما ادري ليش يتمسح بالهلال
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبوخالد.أبها.
زا زا عدد التعليقات : 3843 منذ 19 دقيقة ما هو سبب تغطية صور وجوه رجال المكافحه ان كان عملهم مشروع . ================================================================== طريقة سؤالك .. كأنك تشكك في مشروعية عمل رجال المكافحه الأبطال .. عموما .. هؤلاء الرجال الأبطال .. عادة تكون مهماتهم شاقه .. وليست عادية .. بمعنى أنهم يواجهون أناس شرسين قلوبهم خاوية من الرحمة والإنسانية .. والويل لمن يعترض طريقهم .. أو يفسد عليهم مخططاتهم الخبيثه .. وبالتالي .. فلابد أن يتم إخفاء معالم وجوه رجال الأمن الشرفاء حتى لايعرفهم هؤلاء الخونة ويتتبعونهم للقضاء عليهم .. حفظ الله الوطن وقادته .. حفظ الله أمننا .. وإيماننا .. حفظ الله ولاة أمرنا .

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