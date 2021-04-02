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إحباط تهريب أكثر من تسعة ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة (فيديو)

Time منذ 26 دقيقة
Views 1461
إحباط تهريب أكثر من تسعة ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة (فيديو)

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت - بتوفيق الله - عن احباط محاولة تهريب ( 9,504,000 ) تسعة ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (باركيه) .

وأوضح النقيب النجيدي، أن رجال المكافحة تمكنوا، من الاحاطة بالشبكة الاجرامية والقبض على المتورطين فيها وعددهم (6) ستة متهمين بينهم (4) أربعة مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

 

المملكة
مكافحة المخدرات
قرص إمفيتامين

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
روح عالية وخفة دم ومواقف بريئة تمثل محاولة عدو في ميدان ضخم
الحمد لله ان سكوبار خلاني عالمي زي النصر
مساكين بوزو وابوجرس ذابحهم النصر من الوريد للوريد حسبنا الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
حمد القاضي رجل شهم وأستاذ برتبة معالي،أشترى بيتا لأسرة صحفي متوفى تكريما لمهنته ورسالتها ألتقيت به في لندن نعم المثقف ونعم المسؤول أينما كان وأينما حل
برنس
خف علينا
منيرة محمد الحسيني
تم تعليق حسابي ولم يتم الحجز بسبب كثرة المحاولة لانني بزيارة للمدينة واريد حجز في الروضة يوم الاحد ولم يتوفر لي

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