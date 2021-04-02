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بالفيديو.. جامعة الفيصل تكشف عن أول سيارة من إنتاجها تعمل بالطاقة الشمسية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. جامعة الفيصل تكشف عن أول سيارة من إنتاجها تعمل بالطاقة الشمسية

الرياض (صدى):
كشفت جامعة الفيصل ممثلة بكلية الهندسة اليوم , عن سيارة تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية تم إنتاجها بالتعاون مع شريك الجامعة شركة "بوينج"، وذلك بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع، وممثلي الشركة .

وقال الدكتور آل هيازع في تصريح لـ واس " عمل على هذا المشروع طلاب وطالبات كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية والتقنية بالجامعة واستغرق عدة سنوات , وقد هيأت الجامعة البيئة والشراكات المناسبة لإتمام العمل على أكمل وجه " ، مؤكدا أن الجامعة تركز على دعم مبادرات ومشاريع الطلاب ، بوصفها جزءاً من بناء شخصية الطالب والطالبة.

وأشار إلى أنه نتاج هذا العمل سيكون بمثابة مشاركات في المسابقات الدولية ونشر للأبحاث العلمية، مفيدا بأنه مشروع متكامل ومساهمة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح المشرف على المشروع المساعد في كلية الهندسة الدكتور أحمد عطيفي من جهته ، أن المشروع بدأ عام 2015 / 2016 أكاديميا، بدعم من مركز البحث العلمي بالجامعة ، ونفذ على أعلى درجة من الكفاءة ، ويمكن لهذه السيارة أن تقطع مسافة تصل 2500 كيلو متر , بسرعة تصل إلى أكثر من 80 كيلومتراً في الساعة، لافتا الانتباه إلى الخامات اختيرت بعناية ، وقد عمل الطلاب على الأجهزة الميكانيكية والكهربائية والتقنية بأنفسهم لتحقيق الهدف المطلوب من صناعة هذه السيارة، مؤكدا أن السيارة ستشارك في مسابقة ماراثون في جنوب أفريقيا عام 2022.

واستعرض الفريق برئاسة المهندس حبيب فاروق مجهوداتهم في تصميم السيارة وتصنيعها، كما قاموا بتشغيلها وعرض السيارة أمام الحضور.

جامعة الفيصل
الطاقة الشمسية

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د محمد ماجد بخش
روح عالية وخفة دم ومواقف بريئة تمثل محاولة عدو في ميدان ضخم
الحمد لله ان سكوبار خلاني عالمي زي النصر
مساكين بوزو وابوجرس ذابحهم النصر من الوريد للوريد حسبنا الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
حمد القاضي رجل شهم وأستاذ برتبة معالي،أشترى بيتا لأسرة صحفي متوفى تكريما لمهنته ورسالتها ألتقيت به في لندن نعم المثقف ونعم المسؤول أينما كان وأينما حل
برنس
خف علينا
منيرة محمد الحسيني
تم تعليق حسابي ولم يتم الحجز بسبب كثرة المحاولة لانني بزيارة للمدينة واريد حجز في الروضة يوم الاحد ولم يتوفر لي

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