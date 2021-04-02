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بالصور.. «المسند» يتوقع انخفاض الحرارة في الشرقية لنحو 10 درجات

Time منذ 29 دقيقة
Views 1607
بالصور.. «المسند» يتوقع انخفاض الحرارة في الشرقية لنحو 10 درجات

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن غداً السبت يتزامن مع دخول الكتلة الهوائية الشمالية المخفضة للحرارة، والتي ستدفع الكتلة الهوائية الحارة والجاثمة فوق أجواء اليوم، رياح شمالية نشطة مثيرة للغبار على نطاق واسع خاصة في الشرقية وشرق الوسطى.

وتوقع الدكتور عبدالله المسند، أن تنخفض الحرارة في الشرقية لنحو 10 درجات فرقا عن اليوم، كما توقغ أن تجلب الكتلة الهوائية الشمالية أجواء ربيعية، معتدلة في النهار وباردة في الليل.

أشار "المسند" إلى أن ذلك في الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الكويت، البحرين، قطر ومن ثم تزحف الأحد جنوباُ لتؤثر على جنوب منطقتي الشرقية والرياض والإمارات، لافتًا إلى أنه يواكب هذا الحدث رياح نشطة.

المنطقة الشرقية
الطقس
المسند
انخفاض الحرارة
رياح نشطة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية، الآسيوية مستحيلة عصية وسمعني صياحك يا ابو فهد فصياحك يطربني ولن يجلب لكم الآسيوية لأنها أولاً وأخيراً صعبة قوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
عبدالرحمـــن
استغرب أن مثل هذا المخلوق مستشاراً في مهبط الوحي وبلاد الحرمين ومسكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والصالحين !! بماذا يستشار مثل هذه العينة ؟
ع. س. ع
لو جبت مورينهو،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
تعرفة والا ما تعرفة،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
انت والا هو والا السويلم والا يكون رئيس النصر تبقى،،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، مفهوم والا اعيد

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