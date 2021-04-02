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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

Time منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
تحدث فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب بن حميد إمام وخطيب المسجد النبوي عن العمل للآخرة موصياً فضيلته المسلمين بتقوى الله عزوجل.

وقال : اجعل الهمة في الروح، والهزيمة في النفس، والموت في البدن، فالأجساد إما قفص الطيور أو اصطبل الدواب، فإن كنت من الطيور العلوية تطير صاعداً حتى ترجع إلى ربك إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ) ، وإن كنت من الدواب فلا تأمن من انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ).

وأضاف فضيلته يقول : " اعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق علامة الشقاوة، فلن تحيي قلبك بأنوار المعرفة حتى تقتل نفسك بصدق المجاهدة واعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لاخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمجاهد من جاهد نفسة في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب ".

المدينة المنورة
المسجد النبوي
خطبة الجمعة

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