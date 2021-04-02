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آلية إنهاء العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية

Time منذ 45 دقيقة
Views 1767
آلية إنهاء العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك.

وأشارت الوزارة أن الدراسة في شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهراً.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 26/8/1442هـ واستكمال تقويم الطلاب في جميع المواد التي تقوم تقويما مستمرًا يوم 30/8/1442هـ.

وتابعت انه سيتم تنفيذ اختبارات الطلاب بدءًا من الأحد 6/9 1442هـ إلى يوم الثلاثاء 15/9/1442هـ، ورصد النتائج وإصدار الشهادات، 17/9/1442هـ.

كما أعلنت وزارة التعليم عن مهام إدارات وأقسام الإشراف التربوي، ومكاتب التعليم لبقية العام الدراسي 1442هـ، ومنها إيقاف جميع الأنشطة اللاصفية والبرامج التدريبية واللقاءات والفعاليات.

وزارة التعليم
الاختبارات
نهاية العام الدراسي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية، الآسيوية مستحيلة عصية وسمعني صياحك يا ابو فهد فصياحك يطربني ولن يجلب لكم الآسيوية لأنها أولاً وأخيراً صعبة قوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
عبدالرحمـــن
استغرب أن مثل هذا المخلوق مستشاراً في مهبط الوحي وبلاد الحرمين ومسكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والصالحين !! بماذا يستشار مثل هذه العينة ؟
ع. س. ع
لو جبت مورينهو،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
تعرفة والا ما تعرفة،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
انت والا هو والا السويلم والا يكون رئيس النصر تبقى،،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، مفهوم والا اعيد

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