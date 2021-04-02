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بالفيديو.. الزعاق يتوقع بداية شهر رمضان

Time منذ 24 دقيقة
Views 1699
بالفيديو.. الزعاق يتوقع بداية شهر رمضان

الرياض (صدى):
توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، ، بداية شهر رمضان، مشيرًا إلى أن شهر شعبان سيكون مكتملًا 30 يومًا وكذلك شهر رمضان سيكون 30 يومًا.

وقال الزعاق، إن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر شعبان ستكتمل 30 يومًا، وإن الثلاثاء 13 أبريل هو غرة شهر رمضان المبارك على معظم بلدان العالم الإسلامي.

وأضاف أن يوم الأحد 11 أبريل سيغيب القمر قبل غروب الشمس، ولن تدركه الأبصار بعد مغيبها، وفجر يوم الإثنين 12 أبريل سيولد الهلال في تمام الساعة (5.32) وبعد مغيب شمس يوم الإثنين سيمكث الهلال لمدة 20 دقيقة في السماء.

وأشار إلى أن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر رمضان ستكتمل 30 يوما، وأنه سيبدأ يوم الثلاثاء 13 أبريل وينتهي يوم الأربعاء 12 مايو، وأن يوم الخميس 13 مايو 2021م هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

الزعاق
الاتحاد العربي
شهر رمضان

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية، الآسيوية مستحيلة عصية وسمعني صياحك يا ابو فهد فصياحك يطربني ولن يجلب لكم الآسيوية لأنها أولاً وأخيراً صعبة قوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
عبدالرحمـــن
استغرب أن مثل هذا المخلوق مستشاراً في مهبط الوحي وبلاد الحرمين ومسكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والصالحين !! بماذا يستشار مثل هذه العينة ؟
ع. س. ع
لو جبت مورينهو،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
تعرفة والا ما تعرفة،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
انت والا هو والا السويلم والا يكون رئيس النصر تبقى،،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، مفهوم والا اعيد

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