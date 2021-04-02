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الدول الأكثر وفيات وإصابات بكورونا حول العالم

Time منذ ساعة
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الدول الأكثر وفيات وإصابات بكورونا حول العالم

وكالات (صدى):
تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 553 ألفا، في حين سجلت حتى الآن أكثر من 30.5 مليون إصابة بالفيروس.

ويأتي في المرتبة الثانية البرازيل حيث حصد فيروس كورونا أرواح اكثر من 325 ألف شخص، وسجلت منذ بداية تفشي الوباء نحو 13 مليون إصابة.

واحتلت المكسيك، المرتبة الثالثة، حيث سجلت الوافيات أكثر من 203 آلاف حالة وفاة، وبلغت حصيلة الإصابات فيها حتى الآن مليونين و239 إصابة.

وسجلت الهند حتى الآن نحو 163 حالة وفاة، وبلغت حصيلة الإصابات 12 مليونا و222 ألف إصابة.

وتعتبر بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء تفشي الوباء حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 127 ألف شخص، وبلغ عدد الإصابات فيها 4 ملايين و365 ألف إصابة حتى الآن.

وجاءت إيطاليا في المرتبة السادسة، حيث بلغت حصيلة الوفيات فيها نحو 110 آلاف حالة وفاة، وتجاوز فيها عدد الإصابات 3 ملايين و607 آلاف.

في حين تحتل روسيا المرتبة السابعة من حيث عدد الوفيات حصد فيروس كورونا أرواح 99233 شخصا، وبلغت حصيلة الإصابات فيها حتى الآن 4 ملايين و500 ألف إصابة.

وتحتل ألمانيا المرتبة التاسعة، حيث حصد الفيروس أرواح نحو 77 ألف، شخص وسجلت السلطات الصحية فيها حتى الآن أكثر من مليونين و850 ألف إصابة.

أمريكا
روسيا
بريطانيا
البرازيل
إيطاليا
ألمانيا
المكسيك
كورونا
الولايات المتحدة
فيروس

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية، الآسيوية مستحيلة عصية وسمعني صياحك يا ابو فهد فصياحك يطربني ولن يجلب لكم الآسيوية لأنها أولاً وأخيراً صعبة قوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
عبدالرحمـــن
استغرب أن مثل هذا المخلوق مستشاراً في مهبط الوحي وبلاد الحرمين ومسكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والصالحين !! بماذا يستشار مثل هذه العينة ؟
ع. س. ع
لو جبت مورينهو،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
تعرفة والا ما تعرفة،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
انت والا هو والا السويلم والا يكون رئيس النصر تبقى،،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، مفهوم والا اعيد

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