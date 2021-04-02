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«التعليم» تُعلن عن مواعيد التقويم الدراسي التفصيلي لبقية العام الدراسي

Time منذ ساعة
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«التعليم» تُعلن عن مواعيد التقويم الدراسي التفصيلي لبقية العام الدراسي

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، عن مواعيد التقويم الدراسي التفصيلي لبقية العام الدراسي 1442هـ.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم استكمال عمليات التقويم والمراجعة للمهارات لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، بينما بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1/9/1442 هـ.

وقالت أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد الموافق 6/9/1442 هـ، بينما بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد الموافق 20/9/1442 هـ، وبداية إجازة نهاية العام بنهاية دوام الخميس الموافق 24/9/1442 هـ.

وفي السياق نفسه، كشفت الوزارة عن إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وتوقيت اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث وحتى الصف السادس) في شهر رمضان المبارك من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصراً، وفقًا للجداول المرفقة.

وزارة التعليم
التقويم الدراسي

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 257
منذ ساعة
كل الناس عارفه من اسبوعين

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية، الآسيوية مستحيلة عصية وسمعني صياحك يا ابو فهد فصياحك يطربني ولن يجلب لكم الآسيوية لأنها أولاً وأخيراً صعبة قوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
عبدالرحمـــن
استغرب أن مثل هذا المخلوق مستشاراً في مهبط الوحي وبلاد الحرمين ومسكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والصالحين !! بماذا يستشار مثل هذه العينة ؟
ع. س. ع
لو جبت مورينهو،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
تعرفة والا ما تعرفة،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
انت والا هو والا السويلم والا يكون رئيس النصر تبقى،،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، مفهوم والا اعيد

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