سبب غياب فيجسا عن تدريبات الأهلي

ماجد محمد (صدى):
أوضح النادي الأهلي، سبب غياب الصربي ليوبومير فيجسا، لاعب وسط الفريق عن التدريبات الجماعية، قبل استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
وأكد النادي الأهلي، أن غياب اللاعب يعود لإصابته بفيروس كورونا المستجد، وليس تمردًا بسبب مستحقاته المالية، كما تردد خلال الفترة الماضية، فيما أفادت تقارير صحافية أن فيجسا، الذي انضم إلى الأهلي، في صيف 2020، قادمًا من صفوف بنفيكا البرتغالي، استلم كافة مستحقاته من النادي، ولا يوجد لديه أي متأخرات.
وأشارت إلى أنه من المقرر عودة فيجسا، للتدريبات الجماعية للأهلي، فور شفائه من فيروس كورونا المستجد، فيما يستضيف الأهلي، نظيره الرائد، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.