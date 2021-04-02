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بالفيديو.. أسباب عدم استمرار إعفاء العمالة الوافدة من المقابل المالي في المنشآت الصناعية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. أسباب عدم استمرار إعفاء العمالة الوافدة من المقابل المالي في المنشآت الصناعية

الرياض (صدى):
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أسباب عدم استمرار الإعفاء من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية كدعم وتحفيز للقطاع الصناعي.

وأشار بندر الخريف إلى أن المقابل المالي يفرض على العمالة الأجنبية، واليوم أصبح لمدة 5 سنوات بهدف التنافسية وإعطاء فرصة للمصانع لإعادة تشكيل برامج العمل.

وأضاف : ولايمكن أن تستمر الصناعة في الوقت الحاضر كالوقت السابق لأنها بُنيت على عمالة رخيصة والآن أصبح هناك عمالة سعودية.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك تقنيات حديثة، في المصانع، حيث تحتاج الصناعة إلى العمالة رغم هذه التقنيات، قائلًا : وبذلك نحقق مجموعة أهداف ونميز القطاع الصناعي عن غيره لأنه مؤثر في الاقتصاد.

الاقتصاد
العمالة الوافدة
المنشآت الصناعية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية، الآسيوية مستحيلة عصية وسمعني صياحك يا ابو فهد فصياحك يطربني ولن يجلب لكم الآسيوية لأنها أولاً وأخيراً صعبة قوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
عبدالرحمـــن
استغرب أن مثل هذا المخلوق مستشاراً في مهبط الوحي وبلاد الحرمين ومسكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والصالحين !! بماذا يستشار مثل هذه العينة ؟
ع. س. ع
لو جبت مورينهو،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
تعرفة والا ما تعرفة،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
انت والا هو والا السويلم والا يكون رئيس النصر تبقى،،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، مفهوم والا اعيد

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