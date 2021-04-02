مساعد الدوسري يعتزل لعبة "فيفا" الإلكترونية

نواف السالم (صدى):
أعلن مساعد الدوسري محترف لعبة "فيفا" الإلكترونية، اعتزاله اللعبة كمحترف، مشيرًا إلى تقديره لكل الدعم الذي حظي به خلال الفترة الماضية.
وقال الدوسري إنه بعد مناقشات عديدة مع فريقه والرعاة الخاصين به، قرر اعتزال لعبة FIFA كلاعب محترف.
وأضاف الدوسري: "سامحوني على القصور وشاكر لكم ومقدر كل الدعم الذي حظيت به وأسأل الله التوفيق في مسيرتي المقبلة".
وحقق الدوسري، المعروف كذلك بـ(MSDossary7)، العديد من الإنجازات في عالم الرياضات الإلكترونية، حيث فاز في النهائي الكبير لكأس العالم الإلكترونية للعبة، وأحرز جائزة أفضل لاعب رياضات إلكترونية للعام 2018.