الصحة توضح تأثير تطعيم مصاب كورونا السابق بجرعة ثانية من اللقاح

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، على أنه لا يوجد ضرر على الشخص الذي أصيب بكورونا في وقت سابق، وأخذ الجرعة الثانية من اللقاح.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا ضرر من ذلك، حيث أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفيروس وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي.
وكانت وزارة الصحة، قد أشارت إلى أن معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم تكن من خفيفة إلى متوسطة، خاصة بعد الجرعة الثانية، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم، وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها.