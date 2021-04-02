الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة توضح تأثير تطعيم مصاب كورونا السابق بجرعة ثانية من اللقاح

Time منذ 55 دقيقة
Views 1932
الصحة توضح تأثير تطعيم مصاب كورونا السابق بجرعة ثانية من اللقاح

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، على أنه لا يوجد ضرر على الشخص الذي أصيب بكورونا في وقت سابق، وأخذ الجرعة الثانية من اللقاح.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا ضرر من ذلك، حيث أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفيروس وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي.

وكانت وزارة الصحة، قد أشارت إلى أن معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم تكن من خفيفة إلى متوسطة، خاصة بعد الجرعة الثانية، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم، وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها.

 

وزارة الصحة
كورونا
لقاح كورونا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ايش اسمها لنتجنبها .....؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
لكل زمان دولة ورجال ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

سبب غياب فيجسا عن تدريبات الأهلي
سبب غياب فيجسا عن تدريبات الأهلي
Time منذ 19 دقيقة Views 1456
بالفيديو.. دانة الطويرش تعلق على قرار رفع الحظر عن أموالها بقضية غسيل الأموال
بالفيديو.. دانة الطويرش تعلق على قرار رفع الحظر عن أموالها بقضية غسيل الأموال
Time منذ 25 دقيقة Views 456
بالفيديو.. أبرز المعلومات عن المسؤول عن بناء قصر المربع وقصور الأمراء
بالفيديو.. أبرز المعلومات عن المسؤول عن بناء قصر المربع وقصور الأمراء
Time منذ 39 دقيقة Views 1793
مساعد الدوسري يعتزل لعبة "فيفا" الإلكترونية
مساعد الدوسري يعتزل لعبة "فيفا" الإلكترونية
Time منذ 45 دقيقة Views 1855
بالفيديو.. ‏عضو شورى سابق يطالب بالتشديد في تطبيق مخالفات الذوق العام
بالفيديو.. ‏عضو شورى سابق يطالب بالتشديد في تطبيق مخالفات الذوق العام
Time منذ 50 دقيقة Views 1556
الصحة توضح تأثير تطعيم مصاب كورونا السابق بجرعة ثانية من اللقاح
الصحة توضح تأثير تطعيم مصاب كورونا السابق بجرعة ثانية من اللقاح
Time منذ 55 دقيقة Views 1936
وظيفة إدارية شاغرة في مجلس الضمان الصحي
وظيفة إدارية شاغرة في مجلس الضمان الصحي
Time منذ 59 دقيقة Views 1693
بالصور.. مواصفات BMW X7 موديل 2021 في المملكة
بالصور.. مواصفات BMW X7 موديل 2021 في المملكة
Time منذ ساعة Views 1602
فنان شهير يتلقى عرضا للعمل كسائق «تاكسي» بعد ابتعاده عن التمثيل
فنان شهير يتلقى عرضا للعمل كسائق «تاكسي» بعد ابتعاده عن التمثيل
Time منذ ساعة Views 904
بالفيديو.. معمر سعودي بعسير عاش 120 عامًا وعمل مؤذنًا لمدة 80 سنة
بالفيديو.. معمر سعودي بعسير عاش 120 عامًا وعمل مؤذنًا لمدة 80 سنة
Time منذ ساعة Views 1839