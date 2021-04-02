الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. وزير الخارجية: دعم طهران للحوثيين أدى إلى إطلاق أكثر من 400 طائرة بدون طيار

Time منذ 18 دقيقة
Views 1393
بالفيديو.. وزير الخارجية: دعم طهران للحوثيين أدى إلى إطلاق أكثر من 400 طائرة بدون طيار

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن دعم طهران الواسع للحوثيين أدى حتى الآن إلى إطلاق أكثر من 400 طائرة بدون طيار عبر الحدود، وضرب أهدافًا، مثل مستودعات الوقود والمطارات وأهداف مدنية أخرى.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، لمذيعة CNN، بيكي أندرسون: "المدى واسع ومهم جدا للمجهود الحربي، الصواريخ الباليستية وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار من أصل إيراني بالكامل مما أدى حتى الآن إلى إطلاق أكثر من 400 طائرة بدون طيار عبر الحدود".

وأضاف وزير الخارجية: "أعتقد لولا دعم إيران ومستشاريها الموجود على الأرض لما استطاع الحوثيون شن هذه الهجمات على البنية التحتية المدنية السعودية ويكونون مقيدين في محاولاتهم مواصلة مهاجمة أجزاء أخرى من اليمن والسيطرة على البلاد".

إيران
الحوثيين
وزير الخارجية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو فهد
ع س ع الاسيويه طرده قويه والسوبريه ثلاثه دقميه 😛
خالد
لاعب يتعالج بأرقى المستشفيات ومجانا وبسرعة البرق ..... ومريض فشل كلوي أو قلب ...... يعاني الأمرين ويمكن يلقى سرير أو مايلقى .
فيصل
شارب الإجرام من ديد أعمامه المجوس
omar
يااخ FARES هذى مشتهيا وماهى مستحيا
ابو منى
ملقوف الله يلقف سرك يامرتزق

أخر الأخبار

بالفيديو.. وزير الخارجية: دعم طهران للحوثيين أدى إلى إطلاق أكثر من 400 طائرة بدون طيار
بالفيديو.. وزير الخارجية: دعم طهران للحوثيين أدى إلى إطلاق أكثر من 400 طائرة بدون طيار
Time منذ 18 دقيقة Views 1395
الدكتور النمر يوجه نصيحة للمستشفيات بشأن التواصل مع المرضى
الدكتور النمر يوجه نصيحة للمستشفيات بشأن التواصل مع المرضى
Time منذ 29 دقيقة Views 1515
تمارين تخلصك من الآلام المصاحبة للتشنجات العضلية
تمارين تخلصك من الآلام المصاحبة للتشنجات العضلية
Time منذ ساعة Views 1563
حقوق المستهلك عند شراء مركبة جديدة
حقوق المستهلك عند شراء مركبة جديدة
Time منذ ساعة Views 1985
القيادة تبعث برقية لرئيس باكستان الإسلامية
القيادة تبعث برقية لرئيس باكستان الإسلامية
Time منذ ساعة Views 1917
طرق العناية بشعر الأطفال خلال الموسم الدراسي
طرق العناية بشعر الأطفال خلال الموسم الدراسي
Time منذ ساعة Views 1527
طالب يقتل امرأة ويقطع جسدها إلى 7 قطع
طالب يقتل امرأة ويقطع جسدها إلى 7 قطع
Time منذ ساعة Views 887
الأمير الوليد بن طلال يعلق على زيارة الكاظمي: العراق دولة عربية والفرس خارج المعادلة
الأمير الوليد بن طلال يعلق على زيارة الكاظمي: العراق دولة عربية والفرس خارج المعادلة
Time منذ ساعة Views 2062
تعليق “السويكت”على تولي مسلي آل معمر رئاسة النصر
تعليق “السويكت”على تولي مسلي آل معمر رئاسة النصر
Time منذ ساعتين Views 2395
نقابة السيارات تعتمد خطط نقل المصلين والمعتمرين خلال رمضان
نقابة السيارات تعتمد خطط نقل المصلين والمعتمرين خلال رمضان
Time منذ ساعتين Views 2049