علي القحطاني (صدى):
أوضحت هيئة حقوق الإنسان، حقوق المستهلك عند شراء مركبة جديدة مشيرة إلى أنه يمكن طلب سيارة بديلة من الوكيل.
وذكرت الهيئة أن هذه الحقوق تتضمن الحصول على فاتورة الشراء وكتيب الضمان، وتوفيره باللغة العربية على الأقل وبصياغة واضحة ومفهومة.
وأضافت أن من بين الحقوق الإفصاح على النافذة الجانبية للمركبة عن الأجزاء الإضافية (الإكسسوارات) المصنعة من غير المنتج ومكان صنعها وتركيبها.
وتابعت بأنه يلزم وجود بطاقة اقتصاد الوقود عند عرض السيارة للبيع على سيارات موديل 2015 وما بعدها، وأن يوفر الوكيل ضمان جودة صنع السيارة.