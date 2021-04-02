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حقوق المستهلك عند شراء مركبة جديدة

Time منذ ساعة
Views 1984
حقوق المستهلك عند شراء مركبة جديدة

علي القحطاني (صدى):
أوضحت هيئة حقوق الإنسان، حقوق المستهلك عند شراء مركبة جديدة مشيرة إلى أنه يمكن طلب سيارة بديلة من الوكيل.

وذكرت الهيئة أن هذه الحقوق تتضمن الحصول على فاتورة الشراء وكتيب الضمان، وتوفيره باللغة العربية على الأقل وبصياغة واضحة ومفهومة.

وأضافت أن من بين الحقوق الإفصاح على النافذة الجانبية للمركبة عن الأجزاء الإضافية (الإكسسوارات) المصنعة من غير المنتج ومكان صنعها وتركيبها.

وتابعت بأنه يلزم وجود بطاقة اقتصاد الوقود عند عرض السيارة للبيع على سيارات موديل 2015 وما بعدها، وأن يوفر الوكيل ضمان جودة صنع السيارة.

 

حقوق الإنسان
حقوق المستهلك

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أحدث التعليقات

ابو فهد
ع س ع الاسيويه طرده قويه والسوبريه ثلاثه دقميه 😛
خالد
لاعب يتعالج بأرقى المستشفيات ومجانا وبسرعة البرق ..... ومريض فشل كلوي أو قلب ...... يعاني الأمرين ويمكن يلقى سرير أو مايلقى .
فيصل
شارب الإجرام من ديد أعمامه المجوس
omar
يااخ FARES هذى مشتهيا وماهى مستحيا
ابو منى
ملقوف الله يلقف سرك يامرتزق

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