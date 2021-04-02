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الأمير الوليد بن طلال يعلق على زيارة الكاظمي: العراق دولة عربية والفرس خارج المعادلة

Time منذ 15 دقيقة
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الأمير الوليد بن طلال يعلق على زيارة الكاظمي: العراق دولة عربية والفرس خارج المعادلة

الرياض (صدى):
علق الأمير الوليد بن طلال، أمس الخميس، على زيارة رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى المملكة.

ونشر الأمير الوليد بن طلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير "تويتر" صورة للكاظمي خلال لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - وأخرى للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وعلق الأمير الوليد، على الصورة قائلًا: "الصورة تتحدث.. العراق دولة العربية والفرس خارج المعادلة.. كرامة العراق تساوي كرامة المملكة".

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء العراق لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، أول أمس العراق، في زيارته إلى المملكة.

 

 

العراق
المملكة
ولي العهد
الوليد بن طلال
الكاظمي

التعليقات

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أحدث التعليقات

العالمي ٨٥٨
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ورد وشوك الوطن
سو مابدالك واعمل ماتحب لك ولعيالك فأنت تعطي درس الرجل البسيط العاقل الذي ماخذ الامور كما هي بدون تعقيدات او تكلف عش ياعم وماعليك من العذال هم حاسدينك حتي ببساطتك غريب امرهم ولكن الناس مايعجبها العجب وانا اشاطرك الرأي والفكر قلبا وقالبا فالانسان لايعيش الا مرة واحدة بالعمر
خالد
الله يهديها بس تتحجب وتستر نفسها ....... هالنوعيات مخدوعات
بويحيى
الدواعش خوارج العصر قاتلهم الله، لاشك ان هناك من يدعمهم ويأويهم لكن الملاحظ انه لم يتم الافصاح عن من خلفهم ومن يدعمهم وهذه علامة استفهام كبيرة؟؟؟؟
غييييوووورررر
طيب ماستفدنا شيء من التحذير اذا ماعرفناها كيف نتجنبها شي عجيب

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