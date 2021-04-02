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القيادة تبعث برقية لرئيس باكستان الإسلامية

Time منذ ساعة
Views 1912
القيادة تبعث برقية لرئيس باكستان الإسلامية

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أصدق تمنياتنا بموفور الصحة والسعادة والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية ، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد ، وأرجو لفخامتكم الشفاء العاجل، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والسعادة ".

خادم الحرمين
ولي العهد
باكستان

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو فهد
ع س ع الاسيويه طرده قويه والسوبريه ثلاثه دقميه 😛
خالد
لاعب يتعالج بأرقى المستشفيات ومجانا وبسرعة البرق ..... ومريض فشل كلوي أو قلب ...... يعاني الأمرين ويمكن يلقى سرير أو مايلقى .
فيصل
شارب الإجرام من ديد أعمامه المجوس
omar
يااخ FARES هذى مشتهيا وماهى مستحيا
ابو منى
ملقوف الله يلقف سرك يامرتزق

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