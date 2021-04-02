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بالفيديو .. استشاري مختص يكشف سبب زيادة ألم القولون في رمضان وطرق العلاج

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. استشاري مختص يكشف سبب زيادة ألم القولون في رمضان وطرق العلاج

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور رشيد الخياري استشاري الجهاز الهضمي والمناظير العلاجية أسباب زيادة أعراض القولون في رمضان .

وقال الدكتور رشيد الخياري في برنامج " صباح السعودية " أن زيادة تناول الطعام في رمضان وكذلك تغيير مواعيد الطعام وتغيير نوعية الطعام أيضاً كالإفراط في الحلويات والمقليات كل هذه عوامل وراء تهيج القولون .

وأضاف الدكتور رشيد الخياري أن من بين الأسباب أيضاً زيادة تناول الطعام في السحور وعدم ممارسة الرياضة .

ونصح الدكتور رشيد الخياري بإتباع قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيم الطعام والشراب والنفس بالثلث ، وكذلك عدم تناول أنواع كثيرة مختلطة في رمضان ، ويجب مضغ الطعام جيداً ، وتناول وجبات كثيرة بشكل متفرق مع الحرص على تناول كمية كافية من شرب الماء .

رمضان
القولون
أسباب القولون

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