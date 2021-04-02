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بالفيديو .. حكم من أفطر متعمداً في رمضان ثم تاب ناسياً عدد الأيام التي أفطرها

Time منذ 23 دقيقة
Views 1418
بالفيديو .. حكم من أفطر متعمداً في رمضان ثم تاب ناسياً عدد الأيام التي أفطرها

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حكم من أفطر متعمداً أيااً في رمضان لا يذكر عددها ثم تاب عن معصيته .

وقال الشيخ " سعد الشثري " في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة ، أنه يجب على المسلم أن يتقي الله تعالى في واجباته الشرعية ويحذر الشيطان .

وأضاف الشيخ " الشثري " أن التوبة تجب ما قبلها ومن هنا فإنه هنيئاً للمسلم هذه التوبة ، ويجب على التائب أن يقضي هذه الأيام لأن الصيام تعلق بذمته ولم يأتي إبراء له .

وتابع الشيخ " الشثري " أنه يجب أن يحتاط التائب في عدد الأيام التي أفطرها ويبني على الأكثر وكذلك أن يكثر من النوافل لأنها تعوض النقص الحاصل في الفرائض وكذلك الإكثار من ذكر الله تعالى حتى تنصرف الشياطين التي توسوس بالمعاصي .

رمضان
الشيخ سعد الشثري
الصيام
إفطار رمضان عمداً

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نعمل ونكدح نحزن ونفرح نلعب ونمزح نمنع ونسمح نركز ونسرح نعلم ونشرح نعطي ونمنح نحاول ونجمح نبسط ونطمح لعرض ما لدينا لنفع العلم فنحن على مسرح خشبته الأرض التي نشأنا عليها وستائره تغلق وتفتح فمن اغتنم العرض وحضره سيمسي غانما ويصبح وإلا يكن فهي محاولة في خضم الحياة لا تضر ولا تقدح
د محمد ماجد بخش
أتمنى وصول الطلبة ومن في حكمهم وربما من يعلمهم من أساتذتهم لمعرفة أن وحدة الكتلة هي مجرد وحدة عددية ممثلة للوحدة الذرية المغناطيسية الممثلة للفراغ الثقالي المحوري لأي وحدة مجموع ثبات ممثلة لذرات العناصر بدلالة ذرة عنصر ممثلة
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدة وثبات مجموع ذرات العناصر بذرة عنصر ممثلة بمجموع وحدات العناصر العددية بدلالتين ثقالية ومغناطيسية محورية عددية ممثلة، مكافئة بنفس وحدات ذرة العنصر لبيان ثقل محيطها بوحدة مركزها الممثل لدرجة ثقالتها الممثلة بعدد وحدات العناصر المكافئة لعدد ذراتها الممثلة لعدد وحدات الفراغ الممثل لثقالتها العددية المنتظمة في تمثيل درجة التأثير المرتبة بدرجة الثقالة المغناطيسية التي تربط وحدة الثقل بوحدة العدد في تمثيل الفراغ الممثل لدرجة الثقل بوحدات الثقالة الفراغية العددية المؤثرة التي تربط وتمثل لوحدة الكتلة بالثقالة المغناطيسية الفراغية العددية الممثلة بوحدات الكتلة الذرية
د محمد ماجد بخش
-المضاعف المغناطيسي العددي -الممثل لثقل نواة الذرة -يختلف عن المضاعف العددي المغناطيسي -الممثل لمحيط نواة الذرة -بالمجموع النووي العددي المغناطيسي المكافيء -الممثل بوحدات بناء ثقل وحدة المركز -بينما ثقل مركز الوحدة المغناطيسية -يمثل مضاعف ثقل الذرة -وليس وحدات تمثيل درجات ثقالتها الداخلية -الممثلة لوحدة ثقل كتلة الذرة ومضاعفه -الممثل لعدد وحدات الثقل المغناطيسية الممثلة -لوحدة الكتلة الثقالية المغناطيسية -الممثلة لوحدة الكتلة الكلية
د محمد ماجد بخش
ما أجمل أن يجمع جدول د محمد ماجد بخش لتمثيل عرض كتل العناصر العددية الممثل بعدد داخل العدد الذري بعدد يمثل لدرجة الثقالة الفراغية المحورية تمثل لدرجات الثبات الثلاث وهي درجات الفراغ المنتظم ودرجات تمثيل الارتباط المنتظم الممثل بوحدات الثقالة الفراغية المنتظمة ودرجات الثبات المغناطيسي الممثلة للدرجة المغناطيسية القياسية التجريبية العملية العددية المكافئة

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