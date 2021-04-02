"راموس " يعاني الإكتئاب

وكالات (صدى):
أثار النجم الإسباني سيرجيو راموس تعاطف الجماهير بعد اعترافه بمروره بحالة من الإكتئاب والحزن بسبب غيابه عن المباريات بسبب الإصابة .
وقال " راموس " عبر حسابه على " إنستجرام " : أكثر ما يؤلمني هو عدم القدرة على مساعدة الفريق في هذه المباريات الحيوية للموسم وعدم القدرة على رد الجميل على أرض الملعب مقابل كل الحب والطاقة التي أرسلتها لي، كل ما يمكنني فعله هو التحدث بصراحة والعمل الجاد ودعم الفريق بروحي". لتنهال عليه التعليقات الداعمة والمتعاطفة .
وسيغيب راموس عن صفوف ريال مدريد لمدة شهر تقريباً أي أنه لن يشارك في مواجهتى ليفربول فى ربع نهائي دورى أبطال أوروبا ولقاء الكلاسيكو أمام برشلونة.
وكان راموس قد تعرض لإصابة على مستوى الساق خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال مواجهة منتخب كوسوفو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.