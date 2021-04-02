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الشيخ "السديس " يعلق على واقعة المخالف الذي ردد شعارات مؤيدة لداعش بالحرم المكي

Time منذ 46 دقيقة
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الشيخ "السديس " يعلق على واقعة المخالف الذي ردد شعارات مؤيدة لداعش بالحرم المكي

الرياض (صدى):
أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أن ما حدث من قيام شخص يحمل سلاحًا أبيض وترديد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية يتنافى تماماً مع المذهب الإسلامي الوسطي الصحيح .

وقال الشيخ عبد الرحمن السديس تعليقاً على الواقعة ، أن هذا المخالف لم يراع حرمة المكان ولم يقدسه ، ذلك لأن المسجد الحرام لا ينغي أن يكون لغير العبادة من طواف وصلاة وحج وعمرة ، وتوعد الله تعالى من أراد به الفساد .

كما توجه الشيخ عبد الرحمن السديس بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بأن يحفظهما الله ويسدد خطاهما وأن يحفظ المملكة من كل عدو حاقد .

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داعش
الشيخ عبد الرحمن السديس
الحرامي المكي

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 526
منذ 42 دقيقة
هذول ياشيخنا احفاد ابن العلقمي اتتة الجرئة واغتال امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهة هل سيقدسون ويعظمون حرم الله

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وحدات العناصر على مستوى مجموع وحدات ذرات العناصر العددية الممثلة لدرجات ثقل كتل ذرات العناصر العددية وهي ما يمثل محاور تمثيل درجات المغناطيسية الثقالية الفراغية العددية المكافئة المنتظمة، أما عدد ذرات العنصر فهو ما يمثل لثقل محور العنصر الممثل وهو ما يمثل للوحدات والدرجات المغناطيسية الثقالية وهي بالطبع وحدات ثقالة على مستوى درجة ثبات ووحدة مجموع ذرات العناصر الرابطة. كلمات علمية تنطلق للعالم من أجواء بلادي السعودية
لا يهمونك انا مجنونك
كلام صحيح رغم ان الفقراوية لن يدعوة يعمل بدون ضوضاء فتعودو على تطفيش الكل
لا يهمونك انا مجنونك
هذول ياشيخنا احفاد ابن العلقمي اتتة الجرئة واغتال امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهة هل سيقدسون ويعظمون حرم الله
د محمد ماجد بخش
مجموعة عنصر ١٥ هي مجموعة رقم -١ وهي مجموعة رقم ١٥ أو رقم ٩ التي تبدأ من ٧ إلى ١٥ في الدورة المعطوفة في أرقام المجموعات من -١ إلى ٧ مرورا بمجموعة رقم صفر ثم العودة بالعنصر ٧ من مجموعة ١ إلى المجموعة ٩ ثم البدء من العنصر ١٥ في مجموعة -١ وحتى عنصر ٢٣ في مجموعة رقم ٧ ثم من عنصر ٢٣ في مجموعة رقم ٧ أو مجموعة رقم ١ العكسية المنعطفة بالعناصر وهكذا دواليك يكون العنصر الأول أو الأخير في المجموعات مكررا في صفين في نفس المجموعة مع اختلاف رقم المجموعة المحتسب من جهة اليسار أو من جهة اليمين لتمثيل عرض كتل العناصر الفراغية الثقالية المحورية المغناطيسية لوحدات العناصر ووحدات العناصر الممثلة بدلالة مجموع وحدات العناصر.
عبدالله الحربي
انا بسال عادل التويجري هو اكد الان انه فيه بيع ذمم من الحكام لصالح النصر اذا كان يقصد ان النصر يدفع رشوه للحكام يجب التحقيق وشطب الحكام وفريق النصر واذا كان اخطاء من الحكام بدون قصد فماذنب النصر وفي النهايه يجب محاسبة التويجري علي اتهام الناس

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