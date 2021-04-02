تركي آل الشيخ يعلق على فوز مسلي آل معمر برئاسة النصر

نواف السالم (صدى):
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على فوز مسلي آل معمر بمنصب رئيس نادي النصر .
وقال المستشار تركي آل الشبخ : أبارك لأخي العزيز مسلي ال معمر رئاسته لنادي النصر ... وأهنئ عاشق النصر الأمير خالد بن فهد على حسن الإختيار ...
وأضاف المستشار تركي آل الشيخ : مسلي أعرفه جيدا وأعرف جدارته وكفاءته هو وفيصل ابوساق واشتغلت معهم ورافقوني في الرياضه والترفيه ... ستكون له بصمه وفريق ادارته على النصر .
وكان مسلي آل معمر قد حصل على منصب رئيس نادي النصر بالتزكية، في الجمعية العمومية التي عقدت امس الخميس في مقر نادي النصر .