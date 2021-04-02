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تركي آل الشيخ يعلق على فوز مسلي آل معمر برئاسة النصر

Time منذ 51 دقيقة
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تركي آل الشيخ يعلق على فوز مسلي آل معمر برئاسة النصر

نواف السالم (صدى):
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على فوز مسلي آل معمر بمنصب رئيس نادي النصر .

وقال المستشار تركي آل الشبخ : أبارك لأخي العزيز مسلي ال معمر رئاسته لنادي النصر ... وأهنئ عاشق النصر الأمير خالد بن فهد على حسن الإختيار ...

وأضاف المستشار تركي آل الشيخ : مسلي أعرفه جيدا وأعرف جدارته وكفاءته هو وفيصل ابوساق واشتغلت معهم ورافقوني في الرياضه والترفيه ... ستكون له بصمه وفريق ادارته على النصر .

وكان مسلي آل معمر قد حصل على منصب رئيس نادي النصر بالتزكية، في الجمعية العمومية التي عقدت امس الخميس في مقر نادي النصر .

 

النصر
تركي آل الشيخ
مسلي آل معمر

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 526
منذ 40 دقيقة
كلام صحيح رغم ان الفقراوية لن يدعوة يعمل بدون ضوضاء فتعودو على تطفيش الكل

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وحدات العناصر على مستوى مجموع وحدات ذرات العناصر العددية الممثلة لدرجات ثقل كتل ذرات العناصر العددية وهي ما يمثل محاور تمثيل درجات المغناطيسية الثقالية الفراغية العددية المكافئة المنتظمة، أما عدد ذرات العنصر فهو ما يمثل لثقل محور العنصر الممثل وهو ما يمثل للوحدات والدرجات المغناطيسية الثقالية وهي بالطبع وحدات ثقالة على مستوى درجة ثبات ووحدة مجموع ذرات العناصر الرابطة. كلمات علمية تنطلق للعالم من أجواء بلادي السعودية
لا يهمونك انا مجنونك
كلام صحيح رغم ان الفقراوية لن يدعوة يعمل بدون ضوضاء فتعودو على تطفيش الكل
لا يهمونك انا مجنونك
هذول ياشيخنا احفاد ابن العلقمي اتتة الجرئة واغتال امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهة هل سيقدسون ويعظمون حرم الله
د محمد ماجد بخش
مجموعة عنصر ١٥ هي مجموعة رقم -١ وهي مجموعة رقم ١٥ أو رقم ٩ التي تبدأ من ٧ إلى ١٥ في الدورة المعطوفة في أرقام المجموعات من -١ إلى ٧ مرورا بمجموعة رقم صفر ثم العودة بالعنصر ٧ من مجموعة ١ إلى المجموعة ٩ ثم البدء من العنصر ١٥ في مجموعة -١ وحتى عنصر ٢٣ في مجموعة رقم ٧ ثم من عنصر ٢٣ في مجموعة رقم ٧ أو مجموعة رقم ١ العكسية المنعطفة بالعناصر وهكذا دواليك يكون العنصر الأول أو الأخير في المجموعات مكررا في صفين في نفس المجموعة مع اختلاف رقم المجموعة المحتسب من جهة اليسار أو من جهة اليمين لتمثيل عرض كتل العناصر الفراغية الثقالية المحورية المغناطيسية لوحدات العناصر ووحدات العناصر الممثلة بدلالة مجموع وحدات العناصر.
عبدالله الحربي
انا بسال عادل التويجري هو اكد الان انه فيه بيع ذمم من الحكام لصالح النصر اذا كان يقصد ان النصر يدفع رشوه للحكام يجب التحقيق وشطب الحكام وفريق النصر واذا كان اخطاء من الحكام بدون قصد فماذنب النصر وفي النهايه يجب محاسبة التويجري علي اتهام الناس

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