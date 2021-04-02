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بالفيديو .. مزايا الجيل الحديث من خدمات الواي الواي مع اقتراب توفير أجهزته بالأسواق

Time منذ 4 ساعات
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بالفيديو .. مزايا الجيل الحديث من خدمات الواي الواي مع اقتراب توفير أجهزته بالأسواق

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الاتصالات وتقية المعلومات عن إنجاز جديد بتمكين الجيل الحديث من تقنيات الاتصال اللاسلكي WiFi 6e بالمملكة .

وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على عدة مزايا للجيل الحديث إذ أنه يعد الجيل الحالي من خدمات الواي فاي ، وتبلغ سرعة نقل ابيانات 5 أضعاف الجيل الحالي من خدمات الواي فاي ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

كما يمتاز الجيل الحديث بإستيعاب أعداد مضاعفة من المستخدمين في المنازل والأماكن العامة ، وكذلك تبلغ نسبة الزيادة 150 % في الترددات مقارنةً بالجيل الحالي .

وأشارت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات أن الجيل الحديث WiFi 6e يهدف إلى تمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي ، وتحسين تجربة المستخدمين ، وتمكين تقنيات انترنت الأشياء ، ورفع جودة التطبيقات الرقمية مع توفير أجهزة الواي في الخاصة به في الأسواق قبل نهاية 2021 م .

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
الجيل الحديث
WiFi 6e

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