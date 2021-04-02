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اليمن تحذر من تحريضات حوثية خطيرة ضد النازحين في مأرب

Time منذ 6 ساعات
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اليمن تحذر من تحريضات حوثية خطيرة ضد النازحين في مأرب

فهمي محمد (صدى):
حذرت الحكومة اليمنية، من التوجه الخطير الذي تتبناه ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه النازحين في محافظة مأرب شرقي البلاد، ومن نتائج خطابها التحريضي ضدهم الذي قالت إنه "يرقى لمستوى التهديدات الإرهابية ".

واستنكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، حملة التحريض الممنهجة التي تشنها الميليشيا وقياداتها على مخيمات النازحين في المحافظة وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل المعنيين بإدانة التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي للميليشيا محمد عبدالسلام التي حرضت على النازحين وبررت جرائم القصف المتواصلة التي طالت مخيمات النزوح في المحافظة.

وشددت اللجنة الحكومية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) على ضرورة ممارسة الضغط الدولي والأممي على الميليشيا المدعومة من إيران، لإيقاف جرائمها الممنهجة والمتعمدة بحق النازحين التي ترتكبها تحت غطاء سياسي ودعائي غير مسبوق في تاريخ الجرائم الإنسانية.

وعدت الوحدة تصريحات القيادي الحوثي تأكيد على نية الميليشيا الاستمرار في ارتكاب جرائمها الإرهابية بحق النازحين في مأرب.

مأرب
اليمن
وسوم : الحوثيين

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د محمد ماجد بخش
برعم ما شاء الله عليه
غيور على الأمة
مات الأملح ...
غيور على الأمة
ودت الزانيه لو أن النساء كلهن زواني ... صدق من قال : إذا لم تستحى فأفعل ماشئت ... حسبنا الله ونعم الوكيل ... خرجن من جحورهن ... إنههن قوارض الأرض ... والحياء والعفه ...
د محمد ماجد بخش
إعلامي مسؤول أصبح مسؤول رياضي بالتوفيق للإعلام الرياضي وللرياضة في نادي النصر براعيها مسلي
وطن صحي وآمن
يا أخوه الرجل لم يتعد في كلامه ولا أساء بعباراته لأحد؛؛ بل ما قاله هو فعل كثير منا داخل أسرته ' (فما هذه الخصومه)؟؟ ؛؛ متى نرتقي بأسلوب الحوار فيما بيننا؟ أم أننا فقط نريد انتقاد الآخرين ولا نريد أن نتغير نحن للأفضل! مالكم كيف تحكمون؟؟! يشهد الله ليس دفاعا عن الرجل فهو لا يعرفني ولا اعرفه ؛ ولكن هي كلمة حق والواجب قولها في وقتها

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