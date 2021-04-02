بالفيديو .. رئيس الأركان المصري يزور قاعدة مروى العسكرية بالسودان

القاهرة (صدى):
كشفت مصادر اليوم الجمعة عن أن رئيس الأركان المصري سيزور قاعدة مروى بالسودان يوم الأحد المقبل . .
وأكدت المصادر أن مصر والسودان تتمسكان بالوساطة الرباعية في أزمة سد النهضة ، وفقاً للعربية .
وتجرى عمليات عسكرية تدريبية مشتركة بين القاهرة والخرطوم ، كما كانت اليوم زيارة رئيس الإستطلاع الحربي المصري والتقى خلالها برئيس الإستخبارات السوداني ناقشا فيها عدد من القضايا ، كما كانت هناك زيارة من وفد مخابراتي مصري للسودان للمشارورات الأمنية بين البلدين .
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه تحذير شديد اللهجة لإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي يهدد الأمن المائي لمصر والسودان ، ملمحاً بقوة إلى الخيار العسكري .
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