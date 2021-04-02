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بالفيديو .. قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن بعد زيارة " الكاظمي " للرياض

Time منذ 8 ساعات
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بالفيديو .. قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن بعد زيارة " الكاظمي " للرياض

الرياض (صدى):
تسعى الحكومة العراقية لإعادة العلاقات مع الدول العربية استكمالاً للزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة أمس الأربعاء .

وأكدت مصادر انعقاد قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن قريباً .

جاء ذلك بعد مباحثات "الكاظمي " في الرياض مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والتي ركزت على التعاون في مختلف المجالات ، وكذلك تعزيز التعاون السياسي والأمني بين البلدين ، وفقاً للعربية .

كما شهدت هذه الزيرة الإتفاق على تأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بـ 3 مليارات دولار لضمان مشاركة القطاع الخاص بين البلدين وكذلك إنجاز مشروع الربط الكهربائي والإتفاق على تعزيز فرص الإستثمار للشركات السعودية في العراق .

مصر
السعودية
العراق
الأردن

التعليقات

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