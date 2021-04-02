الأعداد السابقة للصحيفة

تركي آل الشيخ: من ضوابطي لأبنائي تشجيع نادي الهلال

Time منذ 9 ساعات
Views 6064
Comment 9
تركي آل الشيخ: من ضوابطي لأبنائي تشجيع نادي الهلال

عادل الحربي (صدى):
رفض معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وضع ضوابط لأبنائه في حياتهم العامة وسيجعل الأمر عبارة عن حرية إلا في تشجيع نادي بدوري المحترفين.

 

واختار تركي آل الشيخ، نادي الهلال، قائلا:" من ضوابطي لأبنائي تشجيع نادي الهلال"، الأمر الذي فاجأ متابعيه وجعلهم يتفاعلون مع التغريدة.

 

وكان "آل الشيخ"، قال:"أشاهد أفلام الكرتون، وألعب بلايستيشن، وأسمع أغاني وأكتبها وسأحاول أن أعمل أفلام ".

وتابع: " الحياة مرة واحدة، لن أحرم نفسي من شيء وسأربي أبنائي إذا جلست معهم على أن لا أمنعهم من شيء وفق ضوابطي ومعتقداتي ".

نادي الهلال
دوري المحترفين
الهيئة العامة للترفيه
تركي آل الشيخ

التعليقات

أبوعلي
أبوعلي عدد التعليقات : 105
منذ 8 ساعات
والله انت انسان فاضي
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1493
منذ 6 ساعات
الحياة مرتين ، الحياة الدنيا والحياة الآخرة.. قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ}سورة الانشقاق
adel
adel عدد التعليقات : 20
منذ 3 ساعات
ياصبر الارض على ذا المخلوق
adel
adel عدد التعليقات : 20
منذ 3 ساعات
ياصبر الارض على ذا المخلوق
adel
adel عدد التعليقات : 20
منذ 3 ساعات
ياصبر الارض على ذا المخلوق
خلف السدلان
خلف السدلان عدد التعليقات : 5
منذ ساعتين
اعطاك الله دروس (المرض) تحذيريه للرجوع اليه
وشافاك
فكيف تقوى على عداوته بعد ان عافاك... يا الله💔
خلف السدلان
خلف السدلان عدد التعليقات : 5
منذ ساعتين
اعطاك الله دروس (المرض) تحذيريه للرجوع اليه
وشافاك
فكيف تقوى على عداوته بعد ان عافاك... يا الله💔
وطن صحي وآمن
وطن صحي وآمن عدد التعليقات : 2
منذ 13 دقيقة
يا أخوه الرجل لم يتعد في كلامه ولا أساء بعباراته لأحد؛؛ بل ما قاله هو فعل كثير منا داخل أسرته ' (فما هذه الخصومه)؟؟ ؛؛
متى نرتقي بأسلوب الحوار فيما بيننا؟ أم أننا فقط نريد انتقاد الآخرين ولا نريد أن نتغير نحن للأفضل!
مالكم كيف تحكمون؟؟!
يشهد الله ليس دفاعا عن الرجل فهو لا يعرفني ولا اعرفه ؛ ولكن هي كلمة حق والواجب قولها في وقتها
وطن صحي وآمن
وطن صحي وآمن عدد التعليقات : 2
منذ 12 دقيقة
يا أخوه الرجل لم يتعد في كلامه ولا أساء بعباراته لأحد؛؛ بل ما قاله هو فعل كثير منا داخل أسرته ' (فما هذه الخصومه)؟؟ ؛؛
متى نرتقي بأسلوب الحوار فيما بيننا؟ أم أننا فقط نريد انتقاد الآخرين ولا نريد أن نتغير نحن للأفضل!
مالكم كيف تحكمون؟؟!
يشهد الله ليس دفاعا عن الرجل فهو لا يعرفني ولا اعرفه ؛ ولكن هي كلمة حق والواجب قولها في وقتها

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
برعم ما شاء الله عليه
غيور على الأمة
مات الأملح ...
غيور على الأمة
ودت الزانيه لو أن النساء كلهن زواني ... صدق من قال : إذا لم تستحى فأفعل ماشئت ... حسبنا الله ونعم الوكيل ... خرجن من جحورهن ... إنههن قوارض الأرض ... والحياء والعفه ...
وطن صحي وآمن
يا أخوه الرجل لم يتعد في كلامه ولا أساء بعباراته لأحد؛؛ بل ما قاله هو فعل كثير منا داخل أسرته ' (فما هذه الخصومه)؟؟ ؛؛ متى نرتقي بأسلوب الحوار فيما بيننا؟ أم أننا فقط نريد انتقاد الآخرين ولا نريد أن نتغير نحن للأفضل! مالكم كيف تحكمون؟؟! يشهد الله ليس دفاعا عن الرجل فهو لا يعرفني ولا اعرفه ؛ ولكن هي كلمة حق والواجب قولها في وقتها
د محمد ماجد بخش
تستاهل ٤ مليون وطيارة خاصة يقولوا العين بصيرة واليد قصيرة والإجرين طويلة، لكن أقول البحث العلمي أحلى من الدكتورة يومي ويستاهل أعلى ترند وأغلى ملايين والصقر مضطر يلبس قناعه

أخر الأخبار

بالفيديو.. انهيار رضوى الشربيني في أول ظهور لها بعد وفاة أمها
بالفيديو.. انهيار رضوى الشربيني في أول ظهور لها بعد وفاة أمها
Time منذ 29 دقيقة Views 481
«الصحة» توضح هل يمكن تلقي اللقاح لمرضى السرطان
«الصحة» توضح هل يمكن تلقي اللقاح لمرضى السرطان
Time منذ 34 دقيقة Views 1570
علامات تدل على تلف فلتر البنزين في السيارة
علامات تدل على تلف فلتر البنزين في السيارة
Time منذ 39 دقيقة Views 1465
أفضل الأطعمة المناسبة لنظام الصيام المتقطع
أفضل الأطعمة المناسبة لنظام الصيام المتقطع
Time منذ ساعة Views 1303
العثور على جثة طفلة داخل جوال بالقرب من المقابر
العثور على جثة طفلة داخل جوال بالقرب من المقابر
Time منذ ساعة Views 576
حظر صيد السمك لمدة شهر في دولة عربية
حظر صيد السمك لمدة شهر في دولة عربية
Time منذ ساعة Views 1777
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ ساعتين Views 1667
بالفيديو ..مشاهد خلافة من حديقة النخيل أقدم منتزهات محافظة حقل
بالفيديو ..مشاهد خلافة من حديقة النخيل أقدم منتزهات محافظة حقل
Time منذ ساعتين Views 1853
بالفيديو .. استشاري مختص يكشف سبب زيادة ألم القولون في رمضان وطرق العلاج
بالفيديو .. استشاري مختص يكشف سبب زيادة ألم القولون في رمضان وطرق العلاج
Time منذ ساعتين Views 2050
تطوير اختبار لـ"كورونا " بوخز الإصبع
تطوير اختبار لـ"كورونا " بوخز الإصبع
Time منذ 3 ساعات Views 505