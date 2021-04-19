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ماجد عبدالله يوضح سبب رفضه ارتداء شعار نادي الهلال

منذ 57 دقيقة
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ماجد عبدالله يوضح سبب رفضه ارتداء شعار نادي الهلال

ماجد محمد (صدى):
كشف أسطورة نادي النصر والمنتخب السعودي السابق ماجد عبدالله، أسباب رفضه ارتداء شعار نادي الهلال.

وأوضح عبدالله خلال برنامج "المسار" أن ابتعاده عن تمثيل نادي الهلال وأي نادي سعودي آخر يعود لشغفه الكبير بنادي النصر السعودي وانتماءه له منذ الصغر.

وأكد الهداف التاريخي للنادي العاصمي على تأثير انتماء والده في المجال الرياضي على مسيرته الكروية.

وعن الاحتراف الخارجي، أكد الكابتن ماجد عبدالله أن صعوبة الابتعاد عن الأسرة والارتباط العاطفي الكبير بهم والذي لا يزال حتى اليوم، كان المانع الوحيد من الاحتراف رغم توفر العديد من العروض وقتها.

وتناول الحوار محطات هامة في رحلة الكابتن ماجد عبدالله إبتداءً من دوري عتيقة وحتى مشاركته في كأس العالم، حيث عبرعن امتنانه للشخصيات الهامة التي كان لها الدور الكبير في مسيرته وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز والمدرب الصربي ليوبيسا بروشتش.

النصر
الهلال
ماجد عبدالله

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د محمد ماجد بخش
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ع. س. ع
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مسلم
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نسأل الله تعالى أن يشفيها ويشفي كل مريض

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