الأعداد السابقة للصحيفة

بعد الأسد الذي افترس صاحبه.. غرامة 30 مليون على تربية النمور والأسود

منذ ساعة
2089
بعد الأسد الذي افترس صاحبه.. غرامة 30 مليون على تربية النمور والأسود

الرياض (صدى):
على خلفية واقعة افتراس أسد لصاحبه بحي السلى بالرياض قبل أيام، أكد المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية، أن هناك قسم لرصد كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أصحاب الحيوانات المفترسة.

وأكد المركز أن نظام البيئة ينص على أن اقتناء الحيوانات المفترسة لابد يكون بترخيص، ويوجد أمر سامي بمنع استيراد المفترسات للأغراض الشخصية، مشيرًا إلى أن جميع الحيوانات الموجودة على مواقع التواصل لا يتم الترخيص لها أبدا.

وأشار إلى أن تربية الحيوانات المهددة بالإنقراض ومنها النمور والأسود تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات أو غرامة تصل لـ 30 مليون ريال.

ولفت إلى أنه حتى إذا كان الشخص يستعرض اقتناءه للحيوانات المفترسة عبر مواقع التواصل ولا يبيع سيتم ضبطه، وتطبيق النظام بحقه.

بالفيديو.. أول ظهور للأسد الذي افترس صاحبه بالرياض

الرياض
نظام البيئة
المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بحسب المصدر الذي أطلعت عليه فإن :-القرقيعان أو القريقعانة أو الكريكعان أو الناصفة أو الكريكشون أو القريقشون في العراق و‌الكويت  و‌الأحساء و‌القطيف و‌الأحواز أو ...
ع. س. ع
تنافس على السقوط والانحطاط الاخلاقي والديني لكن قسماً بالله كل شيء بحسابة عند رب العالمين وكل نفس بما كسبت رهينة
مسلم
ليتك نصحتها بالحجاب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
افرشوا طريقه صابون وشامبو وقشر موز
محمد بابكري
نسأل الله تعالى أن يشفيها ويشفي كل مريض

أخر الأخبار

مؤسس قناة طيور الجنة في العناية المركزة
مؤسس قناة طيور الجنة في العناية المركزة
منذ 13 دقيقة 501
سيدة توثق انتحار زوجها!
سيدة توثق انتحار زوجها!
منذ 25 دقيقة 409
شرطة الرياض: القبض على شخصين اعتديا على أحد أفراد الحراسات الأمنية بالخرج
شرطة الرياض: القبض على شخصين اعتديا على أحد أفراد الحراسات الأمنية بالخرج
منذ 34 دقيقة 1568
ماجد عبدالله : عام 1413هـ كان أسوأ موسم لنادي النصر
ماجد عبدالله : عام 1413هـ كان أسوأ موسم لنادي النصر
منذ 40 دقيقة 288
أحمد الشمراني : الفرق الخليجية مكشوفة والهلال مختلف عن البقية
أحمد الشمراني : الفرق الخليجية مكشوفة والهلال مختلف عن البقية
منذ 43 دقيقة 397
فهد الدريهم : الإتحاد الآسيوي " يعبث " بالأندية
فهد الدريهم : الإتحاد الآسيوي " يعبث " بالأندية
منذ 43 دقيقة 312
ماجد عبدالله يوضح سبب رفضه ارتداء شعار نادي الهلال
ماجد عبدالله يوضح سبب رفضه ارتداء شعار نادي الهلال
منذ 57 دقيقة 2075
بعد الأسد الذي افترس صاحبه.. غرامة 30 مليون على تربية النمور والأسود
بعد الأسد الذي افترس صاحبه.. غرامة 30 مليون على تربية النمور والأسود
منذ ساعة 2091
خطوات حجز موعد للقاح كورونا عبر توكلنا
خطوات حجز موعد للقاح كورونا عبر توكلنا
منذ ساعة 1981
أمر ملكي بتمديد خدمة التويجري نائبا لوزير الحرس الوطني
أمر ملكي بتمديد خدمة التويجري نائبا لوزير الحرس الوطني
منذ ساعة 2260