الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
أمر ملكي بتمديد خدمة التويجري نائبا لوزير الحرس الوطني
منذ ساعة
2257
1
الرياض (صدى):
اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله – أمرا ملكيا بتمديد خدمة معالي الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائباً لوزير الحرس الوطني لمدة أربع سنوات.
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 8379
منذ ساعة
مبروك لمعالي الشيخ عبدالمحسن أبو عبدالعزيز
ونستحضر ونترحم على والده معالي الشيخ عبدالعزيز العبدالمحسن التويجري رحمه الله استذكارا لعطائه الوطني والثقافي واختياره كأحد شخصيات الجنادرية ومنحه واحدا من على أوسمة الدولة ويعتبر هذا التذكير بجهود معالي الشيخ التويجري الذي خدم دينه ثم مليكه ووطنه بكل إخلاص وتفان على مدى سبعين عاما قضاها قائدا محنكا في المواقع التي كلفه بها ولاة الأمر، كما كان لمعاليه بصمة واضحة على الأدب والثقافة وكان لكتابته في التاريخ والأدب العربي الأثر البارز على الحركة الثقافية العربية والسعودية بأسلوبه المختلف الذي جعلنا نعايش القصص والأحداث ونتفاعل معها. (المعلومة مقتبسة من نشر خبر عن حفل تكريم معاليه الأهلي)
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
بحسب المصدر الذي أطلعت عليه فإن :-القرقيعان أو القريقعانة أو الكريكعان أو الناصفة أو الكريكشون أو القريقشون في العراق والكويت والأحساء والقطيف والأحواز أو ...
ع. س. ع
تنافس على السقوط والانحطاط الاخلاقي والديني لكن قسماً بالله كل شيء بحسابة عند رب العالمين وكل نفس بما كسبت رهينة
مسلم
ليتك نصحتها بالحجاب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
افرشوا طريقه صابون وشامبو وقشر موز
محمد بابكري
نسأل الله تعالى أن يشفيها ويشفي كل مريض
أخر الأخبار
مؤسس قناة طيور الجنة في العناية المركزة
منذ 13 دقيقة
493
سيدة توثق انتحار زوجها!
منذ 25 دقيقة
409
شرطة الرياض: القبض على شخصين اعتديا على أحد أفراد الحراسات الأمنية بالخرج
منذ 33 دقيقة
1564
ماجد عبدالله : عام 1413هـ كان أسوأ موسم لنادي النصر
منذ 39 دقيقة
287
أحمد الشمراني : الفرق الخليجية مكشوفة والهلال مختلف عن البقية
منذ 42 دقيقة
395
فهد الدريهم : الإتحاد الآسيوي " يعبث " بالأندية
منذ 43 دقيقة
304
ماجد عبدالله يوضح سبب رفضه ارتداء شعار نادي الهلال
منذ 57 دقيقة
2068
بعد الأسد الذي افترس صاحبه.. غرامة 30 مليون على تربية النمور والأسود
منذ ساعة
2089
خطوات حجز موعد للقاح كورونا عبر توكلنا
منذ ساعة
1979
أمر ملكي بتمديد خدمة التويجري نائبا لوزير الحرس الوطني
منذ ساعة
2260