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شاهد.. ماجد عبدالله يتحدث عن الكرت الأحمر الوحيد في مسيرته الرياضية

منذ 11 دقيقة
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شاهد.. ماجد عبدالله يتحدث عن الكرت الأحمر الوحيد في مسيرته الرياضية

طلال الغامدي (صدى):
تحدث لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر السابق، الكابتن ماجد أحمد عبدالله، عن الكرت الأحمر الوحيد في مسيرته الرياضية، التي استمرت 22 سنة.

وقال عبد الله خلال برنامج "المسار": "فوجئت باللاعب مبارك غانم لاعب المنتخب الإماراتي يلتف حولي، ويتفقد مكان وجود الحكم".

وتابع: "جه ضربني بكوعه في صدري، ثم طاح والحكم شاف يدي راجعه راح عطاني كرت أحمر ظنًا منه إني ضاربه".

وعن أقرب الألقاب لقلبه، قال عبدالله: "أقرب الألقاب لقلبي هو اللي عرفني به الجمهور واللي اشتهرت به رياضيا وهو (ماجد عبدالله)".

نادي النصر
ماجد عبدالله

التعليقات

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أحدث التعليقات

Z
اللي في المعيوف اطرف منه😁
د محمد ماجد بخش
لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍۢ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
د محمد ماجد بخش
تبارك الله ما شاء الله رقم فلكي وأجره مضاعف أضعافا بحول الله
د محمد ماجد بخش
فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
احمد
مبزرة همج على كبر اشكال.سجن وغرامة كل واحد نص مليون ذكروني بزران الابتدائي بالفكة

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