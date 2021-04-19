شاهد.. ماجد عبدالله يتحدث عن الكرت الأحمر الوحيد في مسيرته الرياضية

طلال الغامدي (صدى):
تحدث لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر السابق، الكابتن ماجد أحمد عبدالله، عن الكرت الأحمر الوحيد في مسيرته الرياضية، التي استمرت 22 سنة.
وقال عبد الله خلال برنامج "المسار": "فوجئت باللاعب مبارك غانم لاعب المنتخب الإماراتي يلتف حولي، ويتفقد مكان وجود الحكم".
وتابع: "جه ضربني بكوعه في صدري، ثم طاح والحكم شاف يدي راجعه راح عطاني كرت أحمر ظنًا منه إني ضاربه".
وعن أقرب الألقاب لقلبه، قال عبدالله: "أقرب الألقاب لقلبي هو اللي عرفني به الجمهور واللي اشتهرت به رياضيا وهو (ماجد عبدالله)".