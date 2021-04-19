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بالفيديو.. الفقاري يوضح حلول البناء على الأراضي المشبعة بالمياه الجوفية

منذ 17 دقيقة
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بالفيديو.. الفقاري يوضح حلول البناء على الأراضي المشبعة بالمياه الجوفية

عادل الحربي (صدى):
كشف المهندس مساعد الفقاري، الأثنين، عن حلول البناء على الأراضي المشبعة بالمياه الجوفية.

وقال الفقاري خلال برنامج الليوان: "هذه مشاكل المناطق اللي مافيها صرف صحي مثل أراضي بعض الشمال، فهي أراضي صخرية".

وتابع: "الأغلبية يسوون تانك يتجمع فيه المياه، ولا تجد مكانا للتصريف فيه لأن الأرض جبلية فعلى الشخص أن ينتزع المياه ويبني البناء ويعزله ويتأكد أن العزل صحيح حتى لا تدخل بيارة جارك"، وأشار إلى أن تنفيذ شبكات الصرف الصحي سيقضي على هذه المشكلة تماما.

وفي سياق آخر، أجاب الفقاري على سؤال عبد الله المديفر: "تبني بيتك بنفسك أو تشتري جاهز"؟، قائلا: "مسألة الشراء الجاهز خيار جيد لمن ليس لديه وقت أو خلفية عن البناء، لكن حال كان الشخص على معرفة بالأمر فلا توجد مشكلة ببناءه بنفسه"، مؤكدا أن الامر يحتلف من شخص لآخر.

المياه الجوفية
المهندس مساعد الفقاري

التعليقات

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أحدث التعليقات

Z
اللي في المعيوف اطرف منه😁
د محمد ماجد بخش
لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍۢ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
د محمد ماجد بخش
تبارك الله ما شاء الله رقم فلكي وأجره مضاعف أضعافا بحول الله
د محمد ماجد بخش
فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
احمد
مبزرة همج على كبر اشكال.سجن وغرامة كل واحد نص مليون ذكروني بزران الابتدائي بالفكة

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