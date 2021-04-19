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صورة بالأقمار الصناعية توضح استعدادات أثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة

منذ 18 دقيقة
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صورة بالأقمار الصناعية توضح استعدادات أثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة

القاهرة (صدى):
أوضحت صورة التقطها الأقمار الصناعية استعداد أثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع مصر والسودان.

وأشارت الصورة، توقف عبور المياه من أعلى الممر الأوسط من السد، واندفاعها من البوابتين العلويتين فقط، لتجفيف الممر الأوسط تمهيداً لصب الخرسانة وتعلية الممر إلى مستوى 595 متر فوق سطح البحر، وتجهيزه لتخزين إجمالي 18.5 مليار متر مكعب في يوليو القادم.

ومن جهته، أوضح الدكتور عباس شراقي خبير الموارد المائية المصري، أن كمية الخرسانة المسلحة اللازمة لتعلية الممر يمكن صبها في حوالي شهر من الآن، حيث كانت أثيوبيا قد فتحت إحدى البوابتين في منتصف السد يوم 14 أبريل الجاري وفتحت البوابة الثانية أمس الإثنين للاستعداد للملء الثاني وبطريقة أحادية ودون اتفاق مع دولتي المصب، بحسب  "العربية.نت".

وتابع أن أثيوبيا استبقت التحركات المصرية والسودانية بإخطار مجلس الأمن وبدعوة رئيس الوزراء السوداني لعقد قمة لبحث الأمر، وسارعت بتجفيف الممر تمهيداً للملء ما ينذر بتصاعد الموقف فعلياً.

سد النهضة
الأقمار الصناعية
أثيوبيا
عباس شراقي

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