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أمانة مكة تدشن مبادرة تطوعية للحد من تكاثر الكلاب الضالة 

منذ 6 دقائق
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أمانة مكة تدشن مبادرة تطوعية للحد من تكاثر الكلاب الضالة 

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة الخدمات- عن إطلاق مبادرة مجتمعية تطوعية، تهدف إلى العناية بالكلاب الضالة والاستعانة بالطب البيطري للحد من عملية تكاثرها، من خلال برنامج "CNSR" (الجمع والتطعيم- الإخصاء- التعقيم- الإطلاق).

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الأمانة على العناية بالحيوانات الضالة؛ وفق الضوابط المقررة، مع مراعاة أولوية سلامة السكان ومنع حدوث أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة انتشار تلك الحيوانات، بحسب الزميلة "سبق".

ودعت الإدارة العامة للإصحاح البيئي، العيادات والمراكز البيطرية المتخصصة، للمشاركة وتقديم خدماتها خلال مدة أقصاها 15 يومًا؛ وذلك للحفاظ على بيئة آمنة وسليمة.

 

أمانة العاصمة المقدسة
الكلاب الضالة
الطب البيطري

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أحدث التعليقات

ابوبدر
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ابوبدر
حبيبي الغالي سمو الامير . ايضا كثرة المبادرات لا تنفع في زمننا هذا مع امثال هذه العينات القذرة كايران واذنابها ومن يتهجم على وطننا...
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