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ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة في جازان وعسير 

منذ 16 دقيقة
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ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة في جازان وعسير 

جازان (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي جازان وعسير، من ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة، منهم مواطنان، و3 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 5 مركبات.

واتخذت الإجراءات النظامية كافة بحق المضبوطين، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك ضمن حملة تنفذها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، حيث يمنع نظام البيئة، بيع الحطب المحلي أو نقله.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

جازان
عسير
الأمن العام
الحطب المحلي

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أحدث التعليقات

ابوبدر
طالت وشمخت الاجنبي لا احترام ولا خوف ولا رادع او وازع ديني ولم بحترم نظام دولة اتى اليها اما ليترزق الله او لاجىء فيحفظ...
د محمد ماجد بخش
نفترض أن معتمرة مدسوسة لا سمح الله كانت تخبي ماء نار في صدرها وهمت بأخرجه وانتبه لها رجال الأمن هل تتوقع أن يفتش النساء...
ابوبدر
حبيبي الغالي سمو الامير . ايضا كثرة المبادرات لا تنفع في زمننا هذا مع امثال هذه العينات القذرة كايران واذنابها ومن يتهجم على وطننا...
ابو سلطان
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
البلوتونيوم عنصر كيميائي ينتج من قذف نظير الديوتيريوم على كتلة من اليورانيوم، فتتحول أجزاء من اليورانيوم إلى انبعاثات نيوترونات فينتج ذرة بلوتونيوم 239، والبلوتونيوم...

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